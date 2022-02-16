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农业农村部：到2025年我国远洋渔业总产量稳定在230万吨左右

2022年02月16日20:42 | 来源：人民网
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人民网北京2月16日电 （记者李栋）日前，农业农村部印发《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确，到2025年，远洋渔业总产量稳定在230万吨左右，严格控制远洋渔船规模，区域与产业布局进一步优化，远洋渔业企业整体素质和生产效益显著提升。

《意见》提出，“十四五”期间，远洋渔业发展要把握稳中求进总基调，稳定支持政策，强化规范管理，控制产业规模，促进转型升级，提高发展质量和效益，加强多双边渔业合作交流。

数据显示，在远洋渔业综合实力居全国前列的福建省，截至2020年底远洋渔业企业达28家，远洋渔船存量605艘，均居全国第三；年捕捞产量居全国第一位；在境外建立9个远洋渔业综合性基地。

有关专家表示，当前我国远洋渔业发展面临新的挑战，包括区域渔业组织管理措施日益收紧，国际间产业竞争加剧，双边渔业合作风险加大，省际间竞争日益激烈，产业链不健全、生产要素投入不充分、平台集聚作用不凸显等问题。

《意见》就“十四五”远洋渔业产业结构和区域布局进行了统筹规划。一方面，巩固提升大洋性渔业，对金枪鱼、鱿鱼、中上层鱼类及极地渔业的区域布局进行细化；另一方面，规范优化过洋性渔业，提出精细化管理西非和东南亚等传统合作区，积极开发东非和南太等新兴合作区，稳步拓展拉美、西亚、南亚等潜力合作区。

《意见》立足于推进远洋渔业转型升级、提升发展质量效益，提出了四个方面的重点任务。一是推动远洋渔业全产业链、规模化、集聚发展；二是健全远洋渔业发展支撑体系，强化科技支撑，加强人才培养；三是提升远洋渔业综合治理能力，全面加强监管能力建设，不断提高安全生产水平，深入参与国际渔业治理；四是加大远洋渔业发展保障力度，加强组织领导，完善政策体系，深化协调服务。

“下一步，农业农村部将围绕《意见》主要目标，推动各地落实《意见》确定的重点任务，持续提升远洋渔业企业规范发展与国际履约能力，推进‘十四五’远洋渔业高质量发展。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：杨曦、高雷)

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