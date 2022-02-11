本报记者 杜海涛 罗珊珊

去年全年实际使用外资11493.6亿元，首次超过万亿元，同比增长14.9%。2021年，尽管国际形势纷繁复杂，我国利用外资磁力不减，引资规模再创新高。

磁力不减——

利用外资规模稳

在陕西西安，三星半导体工厂二期第二阶段项目正式投入使用；在天津，三星多层陶瓷电容工厂最新产品实现量产。“顺应中国高质量发展新需要，我们不断加大高技术产业投资，推动在华产业结构转型升级。2021年，在各级政府帮助下，我们克服疫情影响，稳步推进天津、西安等地半导体、新能源汽车动力电池、车用陶瓷电容等供应链高端产业的快速发展。”中国三星总裁黄得圭表示，近5年，三星在中国新增投资200多亿美元。

众多外资企业持续看好中国经济，对在华发展信心坚定。2021年，我国利用外资不仅规模稳，而且质量提升、成色十足。

——从行业看，服务业实际使用外资9064.9亿元，同比增长16.7%。高技术产业实际使用外资同比增长17.1%，其中高技术制造业增长10.7%，高技术服务业增长19.2%。

——从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长29.4%和29%。

——从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长14.6%、20.5%、14.2%。

2021年，我国外资结构不断优化。高技术制造业中，电子工业专用设备制造、通用仪器仪表制造引资同比分别增长2倍和64.9%；高技术服务业中，电子商务服务、科技成果转化服务引资同比分别增长2.2倍和25%。大项目数量较快增长，合同外资5000万美元、1亿美元以上大项目数量分别增长26.1%、25.5%。

“作为全球第二大经济体，中国在保持制造大国地位的同时，逐渐成长为消费大国、创新大国。新冠肺炎疫情发生以来，我们对生产网络体系进行了调整，在中国新建了8个事业基地，冷链设备生产、销售等更多业务板块转移至中国。”松下集团全球副总裁本间哲朗表示，目前，松下在中国拥有近9000名研发人员，面向中国市场的产品更多依托中国团队开发。

多措并举——

经济发展基础牢

从2021年9月立项核准正式批复，到11月正式开工建设，“在当地政府的助力下，项目正分标段分步骤有序进行。”上海乐高乐园度假区总经理陈洁说，上海辐射长三角，是魅力四射的国际型城市，“对乐高乐园未来的发展，我们充满信心。”

2021年，上海实际使用外资225.5亿美元，同比增长11.5%，再创历史新高；新增跨国公司地区总部60家，累计达831家，新增外资研发中心25家，累计达506家。

利用外资稳中向好彰显我国经济高质量发展成效。2021年，我国国内生产总值同比增长8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅；经济总量达114.4万亿元，占全球经济比重预计超18%；人均国内生产总值突破1.2万美元。综合国力、社会生产力、人民生活水平进一步提升，高质量发展基础更牢、条件更优、动力更足，为外资企业在华投资经营提供了稳定社会环境。商务部近期问卷调查显示，3000多家重点外资企业中，94.9%的企业对未来经营前景总体持乐观态度。

利用外资稳中向好折射我国高水平对外开放成效。2021年，自贸试验区、自由贸易港、服务业扩大开放试点示范地区等开放平台投资自由化便利化举措持续出台，成为吸引外资的高地。商务部外国投资管理司司长陈春江介绍，2021年，21个自贸试验区吸收外资增长19%，海南自贸港引资实现翻番，服务业扩大开放试点示范地区服务业引资占全国的33.4%，充分显示了高水平开放平台对外资的强大吸引力。

坚定信心——

稳住外资基本盘

当前，世界百年变局和世纪疫情交织影响，世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性显著上升。联合国最新发布的报告显示，全球经济复苏面临巨大压力。联合国贸发会议预计，2022年全球跨国投资难以再实现快速增长。此外，在2021年高基数、高增长的基础上，今年我国利用外资工作面临较大挑战。

“尽管面临挑战，我国有经济发展和疫情防控保持全球领先地位的良好基础，有产业配套齐全、基础设施完善、人力资源丰富等有利条件，有超大规模市场对外资的强大吸引力，外商在华投资总体预期良好。”陈春江表示，各大外国商会报告显示，中国仍是跨国公司主要投资目的地之一。中国德国商会发布的2021—2022年度商业信心调查报告显示，在华德企对中国市场增长充满信心，71%的企业计划继续增加在华投资。

德勤公司相关负责人表示，中国坚定不移扩大开放、持续优化营商环境，为跨国企业扎根中国提供了广阔平台。在外资准入上，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，且负面清单不断缩减；在产业开放层面，中国从初期的加工贸易、重工业开放，拓展到金融、医疗、电信等服务领域开放；在营商环境上，持续推动贸易投资自由化便利化，更加重视知识产权保护。更为重要的是，中国市场的活跃度和稳定性在世界遥遥领先，德勤对中国市场充满信心。

坚持稳中求进，稳住外贸外资基本盘，商务部有关负责人表示，将在扩大高水平对外开放上持续发力。落实好2021年版全国和自贸试验区外资准入负面清单，确保汽车制造等领域开放举措落地见效，吸引更多跨国公司投资。实施好外商投资法及其实施条例，落实好外资企业国民待遇，营造更加优良的营商环境，让中国始终成为外商投资的热土。

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)