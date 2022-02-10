人民网北京2月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布了1月社会融资规模存量统计数据报告和1月社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，1月末社会融资规模存量为320.05万亿元，同比增长10.5%；1月社会融资规模增量为6.17万亿元，比上年同期多9842亿元。

社会融资规模存量方面，对实体经济发放的人民币贷款余额为195.71万亿元，同比增长11.6%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.26万亿元，同比增长2.9%；委托贷款余额为10.93万亿元，同比下降1.1%；信托贷款余额为4.28万亿元，同比下降31.9%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.48万亿元，同比下降12.9%；企业债券余额为30.45万亿元，同比增长9.4%；政府债券余额为53.67万亿元，同比增长15.9%；非金融企业境内股票余额为9.63万亿元，同比增长15.3%。

从结构看，1月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61.1%，同比高0.6个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.7%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3.4%，同比低0.4个百分点；信托贷款余额占比1.3%，同比低0.9个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比1.1%，同比低0.3个百分点；企业债券余额占比9.5%，同比低0.1个百分点；政府债券余额占比16.8%，同比高0.8个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比高0.1个百分点。

社会融资规模增量方面，对实体经济发放的人民币贷款增加4.2万亿元，是单月统计高点，同比多增3806亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1031亿元，同比少增67亿元；委托贷款增加428亿元，同比多增337亿元；信托贷款减少680亿元，同比少减162亿元；未贴现的银行承兑汇票增加4731亿元，同比少增171亿元；企业债券净融资5799亿元，同比多1882亿元；政府债券净融资6026亿元，同比多3589亿元；非金融企业境内股票融资1439亿元，同比多448亿元。

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