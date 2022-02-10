人民网北京2月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布的1月金融统计数据报告显示，1月末，广义货币（M2）余额243.1万亿元，同比增长9.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和0.4个百分点。此外，1月份人民币贷款增加3.98万亿元，是单月统计高点，同比多增3944亿元。

数据显示，狭义货币（M1）余额61.39万亿元，同比下降1.9%，剔除春节错时因素影响，M1同比增长约2%。流通中货币（M0）余额10.62万亿元，同比增长18.5%。当月净投放现金1.54万亿元。

1月份人民币贷款增加3.98万亿元，分部门看，住户贷款增加8430亿元，其中，短期贷款增加1006亿元，中长期贷款增加7424亿元；企（事）业单位贷款增加3.36万亿元，其中，短期贷款增加1.01万亿元，中长期贷款增加2.1万亿元，票据融资增加1788亿元；非银行业金融机构贷款减少1417亿元。

人民币存款方面，1月份人民币存款增加3.83万亿元，同比多增2627亿元。其中，住户存款增加5.41万亿元，非金融企业存款减少1.4万亿元，财政性存款增加5849亿元，非银行业金融机构存款减少1836亿元。

此外，1月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生5436亿元、1776亿元、1365亿元、3421亿元。

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