人民网北京2月10日电 （记者孙博洋）记者从上海市市场监管局了解到，日前，为进一步规范商业广告代言活动，坚持正确广告宣传导向，保护消费者合法权益，上海市市场监管局制定发布了《商业广告代言活动合规指引》（以下简称《指引》）。《指引》明确提出，将宣扬拜金主义、享乐主义和奢靡之风、铺张浪费、“娘炮”“耽美”等不良文化列入广告代言活动负面清单。

来源：上海市市场监管局网站

据了解，《指引》从四个方面列举了21项商业广告代言人资格及相关广告代言活动的负面清单，包括不能担任商业广告代言人的自然人、法人或其他组织，不得利用广告代言人或者部分特殊主体代言的商品或服务广告，广告代言活动不得出现的导向问题，以及其它不得代言的广告等。

《指引》要求，广告代言活动应坚持导向正确。《指引》将“利用发生违法犯罪、违反公序良俗等行为的明星艺人进行广告代言”“以扮演党和国家领导人、英雄烈士或者国家机关工作人员的形象进行代言”“借严肃政治议题开展商业宣传，恶搞经典、歪曲历史等违法违规商业营销宣传”“宣扬拜金主义、享乐主义和奢靡之风、铺张浪费、‘娘炮’‘耽美’等不良文化”“炒作个人隐私、软色情等低俗庸俗媚俗现象”等明确列入广告代言活动负面清单。

《指引》从遵守法律法规、健全管理制度、签订书面合同、履行社会责任等四个角度明确了开展商业广告代言活动应遵循的基本行为规范。

据了解，广告代言活动不仅是商业行为，还具有文化和社会层面的影响，对社会公众具有引导和示范作用，因此《指引》特别从5个方面倡导广告主、广告经营者、广告发布者、广告代言人及其经纪公司积极履行社会责任，倡导其自觉维护国家主权、民族尊严和人民利益，尊重社会公德，遵守职业道德，恪守个人品行，遵循行业规则和市场准则，传播积极、正面、阳光的理念和态度，展示有信仰、有情怀、有担当的社会形象，积极担当公益广告代言人，为传播社会主义核心价值观、倡导文明风尚、传扬优秀文化传统贡献力量。

据介绍，《指引》还对商业广告代言活动相关主体提出了合规经营建议，倡导广告代言人及其经纪公司在开展广告代言活动前，对代言的商品或者服务的品类和广告内容进行审查；在推荐、证明之前，需要使用商品或者接受服务；注重评估广告主信用和广告代言风险，谨慎代言等。倡导广告主对广告代言人进行背景内容审查和日常品行调查，慎重选择代言人，如实向广告代言人提供商品或者服务的真实、全面的信息，一旦发现广告代言人发生违法犯罪、违反公序良俗等行为或者法律法规规定不得代言的情形，及时采取停播、撤回等方式停止发布代言广告，以减少对品牌产生的负面影响等。倡导广告经营者、广告发布者建立代言人台账档案、查验广告代言证明、及时处置违法违规代言广告等。

据悉，上海市市场监管部门将会同上海市委宣传部、上海市市委网信办、上海市市文旅局等部门加强宣传和指导，督促相关主体自觉遵守《指引》内容，同时将依法加强对广告代言活动的监管，严厉打击违法违规广告代言活动。

(责编：孙红丽、吕骞)