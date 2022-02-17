本报记者 徐佩玉

作为2022年北京冬奥会数字人民币试点活动，中国银行牵头承办的冬奥数字人民币试点支付体验展通过视频介绍、产品展示、现场体验的方式，集中开展数字人民币体验活动。图为观众在冬奥数字人民币试点支付体验展上参观。

杜建坡摄（人民视觉）

在冬奥数字人民币试点支付体验展上展出的可视芯片钱包。

杜建坡摄（人民视觉）

“欢迎使用数字人民币购买奥运吉祥物”“这数字人民币真挺方便”……正在进行的2022年北京冬奥会，数字人民币试点覆盖了40多万个冬奥场景，为外国友人和中国居民提供便捷金融服务。

近两年，数字人民币不断扩大在全国试点范围，覆盖的领域越来越多。截至2021年6月30日，数字人民币试点场景超132万个，兼顾线上线下，涵盖批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共交通、政务缴费、税收征缴、补贴发放等领域。

使用数字人民币是什么样的体验？未来将如何改变我们的生活？

用数字人民币买冰墩墩

——境外来华人士无需开设中国内地银行账户，通过境外手机号即可下载数字人民币APP开立四类钱包

随着北京冬奥会举办，吉祥物冰墩墩成了热门商品。

春节期间，北京王府井冬奥会特许商品零售店里，前来抢购冰墩墩的消费者络绎不绝。其中，不少人选择了使用数字人民币支付。北京市民小张早已在手机上下载了数字人民币（试点版）APP，“很方便，往上一划就可以付款了，速度够快！”

冬奥场馆内，支持VISA、现金人民币和数字人民币3种支付方式。对于习惯了移动支付的用户而言，数字人民币就成了最方便的选择。志愿者小孙告诉记者，自己下载了APP，开通了工商银行钱包用于冬奥会期间的日常消费。“我感觉数字人民币的使用体验与支付宝、微信支付差不多，用起来很顺畅，而且更加快捷，用手机碰一下商家标签就成功支付了。”

对境外来华人士来说，数字人民币钱包开通不需要开设中国内地银行账户，通过境外手机号即可下载数字人民币APP开立匿名的四类钱包，用境外银行卡兑换数字人民币使用，降低了获得金融服务的门槛。

除了软钱包，还有硬钱包。包括卡式硬钱包、手环硬钱包等形态，可匿名获取、使用，既安全、便捷又充分保护个人隐私，充分满足用户小额、匿名支付需求。即使隔着玻璃，将硬钱包与商家POS机贴一贴即可完成支付。

目前，中国银行发行的冬奥主题数字人民币硬钱包是首次正式面向公众使用的硬钱包。消费者可通过中国银行网点、硬钱包自助兑换机等渠道获取、开立数字人民币硬钱包。数字人民币APP上的“贴一贴”功能可以让软硬钱包互联，在手机上管理硬钱包，对硬钱包进行充值兑回、余额与交易明细查询等。

覆盖更多民生领域

——发放数字人民币红包，1分钱坐地铁，低碳消费获得数字人民币返现奖励，数字人民币离你我更近了

冬奥场景只是数字人民币试点工作的一部分。2019年底，数字人民币相继在深圳、苏州、雄安新区、成都及冬奥场景启动试点测试；2020年11月，又增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。随着今年初数字人民币（试点版）APP正式上线，数字人民币逐渐走进日常生活，小额高频交易成为重要场景。

1分钱坐地铁——工商银行日前联合亿通行推出了“1分钱乘地铁”数字人民币优惠活动，乘客通过“亿通行”APP领取乘车券后，选择数字人民币支付方式，只需支付1分钱即可乘坐一次北京地铁。

可视卡开关锁共享单车——2021年4月，滴滴与工商银行合作推出新应用，用户使用可视卡开锁关锁青桔单车并完成支付，这一应用可以为不方便使用智能手机的人群提供便捷、安全的绿色出行和线下支付服务体验。

美团有关负责人对本报记者表示：“目前，在相关部门指导下，美团已在包括餐饮、外卖、生鲜零售、共享单车、美团打车、酒店旅游、电影演出、休闲娱乐在内的平台200多个消费场景开通数字人民币支付通道，实现了平台内消费场景的数字人民币全覆盖。这也是数字人民币首次实现本地生活服务平台的全场景覆盖。”数字人民币，离你我的日常生活越来越近。

记者了解到，2019年数字人民币试点全面启动以来，目前研发试验已基本完成顶层设计、功能研发、系统调试等工作，正遵循稳步、安全、可控、创新、实用的原则，在部分有代表性的地区进行试点测试。

试点测试规模有序扩大。截至2021年6月30日，数字人民币试点受邀白名单用户已超1000万，开立个人钱包2087万个、对公钱包351万个，累计交易笔数7075万笔、金额345亿元。企业和个人积极参与，认真落实白名单管理措施，主动反馈使用体验和改进建议。参研机构充分发挥自身优势，稳妥有序做好白名单用户推广和管理，精心提供服务。

应用领域逐步拓展。截至2021年6月30日，数字人民币试点场景超132万个，兼顾线上和线下，涵盖批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共交通、政务缴费、税收征缴、补贴发放等领域。参研机构结合试点地区实际，着力打造有特色、有亮点的应用领域，初步形成了一批可复制、可推广的数字人民币应用场景。中国人民银行副行长范一飞此前表示：“从白名单用户反馈看，数字人民币进一步提升了支付效率，降低了支付成本，社会公众、小微商户和企业感受到了实实在在的便利和普惠。”

应用模式持续创新。有关各方积极探索与各种创新技术紧密结合的新业务、新应用。多数试点地区的地方政府结合智能合约功能推出数字人民币红包类消费刺激措施。与相关手机制造商合作，研究提供包括双离线交易等功能在内的移动支付新体验。基于智能可视卡测试脱离手机的硬钱包支付模式，为弥合“数字鸿沟”提供可能。

助力数字经济发展

——低成本、更安全，也是支撑现代中央银行制度建设、参与国际金融改革和协调对话的需要

目前，支付宝、微信支付等移动支付已融入生活。而在金融服务覆盖有所不足的地方，公众对现金的依赖度较高。在此背景下，为何要推广数字人民币？

助力数字经济发展的需要。据介绍，以数字经济为代表的科技创新成为催生发展动能的重要驱动力，中国要实现高质量发展，在客观上需要更为安全、通用、普惠的新型零售支付基础设施作为公共产品，进一步满足人民群众多样化的支付需求，并以此提升基础金融服务水平与效率。

低成本，更安全。中国人民银行发布的《中国数字人民币的研发进展白皮书》指出，数字人民币既不计付利息，人民银行也不向指定运营机构收取兑换流通服务费用，指定运营机构不向个人客户收取数字人民币的兑出、兑回服务费。推送子钱包的设计，能够更好保护用户隐私。

美团有关负责人介绍：“通俗地说，子钱包可以理解为用户在开通数字人民币钱包后，将数字人民币钱包绑定到美团平台进行数字人民币支付的方式，类似于用户将银行卡绑定在各类移动支付工具或电商平台中进行快捷支付的服务。”不同的是，使用数字人民币支付时，用户的支付信息将被打包做加密处理，用子钱包的形式推送给电商平台，保证了用户核心信息的安全性。

此外，范一飞表示，研发数字人民币具有丰富政策内涵。一方面，是支撑现代中央银行制度建设的需要。中央银行是发行的银行、银行的银行和国家的银行。数字经济时代，中央银行作为公共部门有义务维持公众直接获取现金的渠道，并通过现金的数字化来保障数字经济条件下记账单位的统一性。同时，中央银行应保持和提升支付工具多样性，支持零售支付领域的公平、效率和安全。另一方面，也是积极参与国际金融改革和协调对话的需要。当前，全球高度关注数字货币的发展形势、发展趋势及相关影响。中国人民银行通过数字人民币研发试点探索零售型央行数字货币设计规律，为参与数字货币国际协调对话奠定实践基础。

据介绍，下一步中国人民银行将继续稳妥推进数字人民币研发试点，进一步扩大试点应用场景覆盖面，研究完善相关制度，深化法定数字货币对货币政策、金融体系、金融稳定深层影响的研究评估，积极参与法定数字货币国际交流，以开放包容方式探讨制定法定数字货币标准和规则，共同推动法定数字货币发展。

(责编：赵欣悦、白宇)