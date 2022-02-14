赵竹青 王震 申佳平 罗知之

《求是》杂志近期发表习近平总书记重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章强调，要促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。

这是习近平总书记2021年10月18日在十九届中央政治局第三十四次集体学习时讲话的主要部分 。此次讲话，对发展我国数字经济提出了一系列明确要求 。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，习近平总书记的文章是面向未来我国数字经济发展的顶层设计，将推动我国数字经济高质量发展迈出新步伐，为数字经济更好服务和融入新发展格局、推进我国社会主义现代化建设提供根本遵循和行动指南。

2020年3月31日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在杭州考察。这是习近平在杭州城市大脑运营指挥中心，就杭州运用城市大脑推进城市治理体系和治理能力现代化进行考察调研。 新华社记者 鞠鹏摄

做好顶层设计，指引数字经济发展方向

中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示，新年伊始，《求是》杂志刊发的这篇重要文章阐明了新发展阶段我国发展数字经济的重大意义和战略重点。与此同时，近日国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》 ，贯彻落实习近平总书记讲话精神，明确我国数字经济发展的发展目标、重点任务和重大举措，是“十四五”时期推动我国数字经济发展的行动纲领。

国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬认为，数字经济是我国经济高质量发展的主线之一，经过多年的高速发展，目前我国已成为当之无愧的数字经济大国，但同时也存在大而不强、快而不优的问题。当前数字经济发展需要适度规范，客观上需要这样一篇“行动指南”全面阐释党和政府对数字经济的态度。这关系到我国数字经济如何实现持续健康发展，因此意义重大。

中央财经大学互联网经济研究院院长孙宝文表示，中央经济工作会议对我国面临的经济形势做出了清晰、精准的判断，指出当前经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期减弱”三重压力，并提出了“稳字当头、稳中求进”的工作总基调 。习近平的重要讲话和《“十四五”数字经济发展规划》的发布，为我们实现经济发展目标指明了方向和路径。

1月5日，在上海交通大学医学院附属同仁医院员工食堂，员工通过数字人民币“硬钱包”支付。 新华社记者 刘颖摄

七大重点任务，谋划数字经济发展战略

“习近平总书记这篇文章阐明了我国数字经济的战略方向。”王一鸣对文章作了全面分析。

他表示，文章强调“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济”，并针对我国数字经济发展面临的问题，提出了新发展阶段加强关键核心技术攻关、加快新型基础设施建设、推动数字经济和实体经济融合发展、推进重点领域数字产业发展、规范数字经济发展、完善数字经济治理体系、积极参与数字经济国际合作等七个方面重点任务。

数字关键核心技术自主创新是发展数字经济的“牛鼻子”。我国数字经济大而不强、快而不优，症结在关键核心技术自主创新能力不强。习近平总书记在文章中强调，要发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力，打好关键核心技术攻坚战，尽快实现高水平自立自强，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。

新型基础设施建设是发展数字经济的战略支撑。我国已建成全球规模最大、覆盖最广的4G网络，4G基站数量占到全球一半以上。文章指出，要加快建设以5G网络、全国一体化数据中心体系、国家产业互联网等为抓手的高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，打通经济社会发展的信息“大动脉”。

推动数字经济和实体经济融合发展是发展数字经济的战略方向。文章强调，要把握数字化、网络化、智能化方向，推动制造业、服务业、农业等产业数字化，利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

文章还提到，我国数字经济在快速发展中也出现了一些不健康、不规范的苗头和趋势，强调要坚持促进发展和监管规范两手抓、两手都要硬，在发展中规范、在规范中发展。建立全方位、多层次、立体化监管体系，实现事前事中事后全链条全领域监管，堵塞监管漏洞，提高监管效能。纠正和规范发展过程中损害群众利益、妨碍公平竞争的行为和做法，防止平台垄断和资本无序扩张，依法查处垄断和不正当竞争行为。

2021年4月25日，第四届数字中国建设峰会在福建省福州市开幕，本次展会发布了包括5G、区块链、人工智能、大数据等一系列新技术新产品。图为观众在体验5GVR动感单车，骑上它，仿佛置身于真实赛道，可以体验到赛车的失重感。 新华社记者 魏培全摄

融入新发展格局，塑造数字经济发展未来

“大力发展数字经济，对于我国的重要性是无与伦比的。”冯俏彬说。

她表示，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择 。数字经济是人类社会的未来，抓住了数字经济，就抓住了未来科技革命和产业革命的龙头。同时，数字经济是继农业经济、工业经济之后的一种新的经济社会发展形态，已成为转型升级的重要驱动力，我国高质量发展、现代化经济体系、新发展格局、国家竞争新优势，甚至建成现代化国家等目标，都要建立在数字经济基础之上。

“不断做强做优做大我国数字经济 ，关键是要理解做强、做优、做大三者之间的关系。”中国科学院大学经济与管理学院教授吕本富说。

在他看来，“做强”强调的是在信息基础设施建设、数字安全的部分要做强，包括“卡脖子”技术的攻关、网络和信息化安全底线的坚守，这是数字经济的“底座”；“做优”则是针对在“底座”基础上形成的“新空间”，这个空间要做到风清气正，平台之间要实现互联互通等，构建起新的数字文明；在“新空间”的基础之上，需要提高经济活力、增强数字政府效能、优化数字社会环境，因此“做大”更多是指扩大数字经济和实体经济的融合面。

孙宝文谈到，习近平总书记提出了我国数字经济健康发展的“三个有利于”：第一个“有利于”从畅通国内外经济循环，构建新发展格局的角度，充分体现了“稳字当头”；第二个“有利于”从传统产业改造提升、建设现代化经济体系的角度，充分体现了“稳中求进”；第三个“有利于”从抢抓科技革命和产业变革先机，构筑国家竞争新优势的角度，明确了发展数字经济的重要性。

“数字化创新是高质量发展的重要动力。”孙宝文表示，数字经济发展可以形成“需求拉动、供给推动、创新驱动”的“新三驾马车”，从而推动经济发展的动力变革。“只有创新驱动才能推动我国经济从外延式扩张升级为内涵式发展。”

(责编：赵竹青、吕骞)