人民网北京2月14日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2月10日至11日，全国价监竞争工作会议暨商业秘密保护创新试点工作部署会议在浙江省宁波市举行。会上全国商业秘密保护创新试点工作启动。

会议指出，2021年价监竞争工作应变局、开新局，实现多项“零的突破”和“质的提升”，为统筹疫情防控和经济社会发展作出了新的贡献。全国深入开展涉企收费治理，企业负担切实减轻；价格监管执法不断深化，积极宏观效应持续显现；深入推进反不正当竞争，竞争生态不断改善；规范直销与打击传销工作扎实有效推动，助力维护群众利益和社会稳定；价监竞争规则体系更加完备，基础性制度供给进一步增强。

会议强调，商业秘密保护是反不正当竞争的重要内容，是寓监管于服务的最佳切入点，事关创新发展和高质量发展，事关国家整体竞争力提升，具有重要的宏观效应和社会影响。要加大统筹协调和改革探索力度，不断创新和丰富商业秘密保护创新试点工作内容，为优化我国营商环境、促进经济社会高质量发展作出积极贡献。

会议指出，2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。做好今年价监竞争工作，要深入贯彻中央经济工作会议精神，落实全国市场监管工作会议部署，理清工作思路，突出“六个把握”。一是把握减税降费政策的新要求，将规范治理涉企收费作为微观政策与宏观政策的连接点。二是把握价格形势复杂变动的新挑战，将价格监管作为维护宏观经济平稳运行的着力点。三是把握市场竞争的新形势，将反不正当竞争作为建设高标准市场体系的支撑点。四是把握稳中求进的总要求，将“规直打传”作为维护社会和谐稳定的稳定器。五是把握数字经济发展的新趋势，将网络监管作为价监竞争工作的发力点。六是把握突发事件“常态化”的新特点，将提升监管能力和水平作为担当作为的基本点。

会议强调，要坚持稳中求进工作总基调，“稳”得扎实、“进”得有效，重点做好“两稳两进”。一是着力强化市场价格监管，稳定宏观经济大局。二是强化“规直打传”工作，稳定社会大局。三是强化涉企收费规范治理，进一步激发市场活力。四是强化反不正当竞争，进一步推动高质量发展。

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