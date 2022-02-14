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全国春播面积9.4亿亩左右 春耕备耕陆续由南向北展开

2022年02月14日10:06 | 来源：人民网
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人民网北京2月14日电 （记者李栋）“立春”已过，全国春耕备耕陆续由南向北展开，记者从农业农村部获悉，全国春播粮食面积9.4亿亩左右，稳定春播面积，为全年粮食丰收夯实基础。

据相关人士介绍，今年冬季北方气温偏高，小麦苗情有所转化，但由于晚播麦面积大，苗情长势复杂，小麦保丰收任务十分繁重。目前，西南小麦已拔节、江淮小麦开始返青，黄淮和西北2月下旬陆续开始返青。

农业农村部种植业管理司副司长吕修涛表示，中央对去年受秋汛影响比较大的省份，将出台夏粮小麦促壮稳产补助，农业农村部也将整合社会化服务资金重点支持夏粮生产。当前最重要的是分区分类、因地因苗、精准施策，落实春季田间管理。
   吕修涛介绍，全国春播粮食面积9.4亿亩左右，占全年的一半多，目前，春耕备耕已由南向北陆续展开。分地区来看，2月下旬华南早稻开始育秧，2月底西北春小麦开始播种，3月中下旬长江流域早稻育秧，“五一”前后玉米大豆大面积播种。

前不久，国新办发布会介绍2021年农业农村经济运行情况时，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，各级农业农村部门正有力有序推进备春耕工作。通过开展农田水利建设、开展冬季农民大培训、调度春耕春管的农资、组织专家开展苗情墒情病虫情调查等多种方式，帮助农民春耕备耕，确保粮食丰产丰收。从目前来看，种子、化肥、农药供应量充足，能够满足春耕生产需要。

“下一步，农业农村部将分区施策、分类指导，环环紧扣抓好春耕备耕各项工作，确保全年粮食和农业生产开好局、起好步。”潘文博说。

(责编：王震、高雷)

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