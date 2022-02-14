国家知识产权局：对冬奥知识产权违法行为“零容忍”
2022年02月14日14:10 | 来源：人民网
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人民网北京2月14日电 （记者赵竹青）在2022北京新闻中心2月14日举行的全面加强冬奥知识产权保护专场新闻发布会上，国家知识产权局新闻发言人、知识产权保护司司长张志成表示，以“零容忍”的态度打击规制侵犯奥林匹克知识产权行为。
张志成表示，国家知识产权局、市场监管总局提前部署，印发《北京2022年冬奥会和冬残奥会奥林匹克标志知识产权保护专项行动方案》。国家版权局联合中央广播电视总台发布北京2022年冬奥会“版权守护计划”，会同网信办等6部门成立冬奥会反盗版工作组，联合开展冬奥版权集中保护行动。全国各地特别是北京、河北组织深入开展专项行动，全面排查、严厉打击涉奥侵权违法行为。建立央地联动的知识产权保护应急值守机制，及时发现线索、共享信息、处置问题，以“零容忍”的态度打击规制侵犯奥林匹克知识产权行为。
“高水平的知识产权保护，是对每一位奋勇拼搏的运动员最大的尊重，是对每一个奥运创新科技的最佳激励，是对每一场精彩激烈的赛事最好的推广与传播，也是对‘更快、更高、更强、更团结’奥林匹克精神的诠释与保障。”张志成说。
(责编：赵竹青、高雷)
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