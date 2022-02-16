人民网 黄盛

赛场内，北京2022年冬奥会精彩纷呈；赛场外，冰雪运动热情高涨，冰雪消费火热升温，冰雪产业在低碳技术、数字科技的驱动下正蓬勃发展。乘着冬奥会的东风，人民网推出“冬奥经济溢出效应”系列报道，从多角度阐释“冰天雪地也是金山银山”，展现冬奥+、冰雪+的强大的经济溢出效应。

“冬奥给我们带来了很大的变化。我们一家六口，有三口人跟冬奥会带动的冰雪产业发展有关。”今年54岁的河北省张家口市崇礼区营岔村村民赵春新和儿子一同成为太子城冰雪小镇建设工人，他的妻子单冬梅也到滑雪场雪具大厅上班，一家人在家门口享受到了冬奥经济的红利。

不仅是赵春新一家，近年来伴随着冬奥会的契机，冰雪消费逐步走俏，越来越多的人端上了“雪饭碗”，成为冰雪相关产业中的一员。同时，冰雪产业的发展红利频频释放，越来越多的行业企业迎上全新的“风口”，赋予区域经济发展新活力。

奥运“冬”风吹来冰雪消费热

赵春新和家人的生活，正因冬奥会的举办变得更加精彩。

“高铁通了、路也修了，交通便利了，来我们这体验冰雪运动的人也多了。”赵春新告诉人民网财经，得益于冬奥会的带动，全国人民关注到崇礼的滑雪场，万龙、云顶、太舞、富龙等滑雪场游客如织。

越来越多的游客，带火了冰雪经济。赵春新笑着说，如今每年都有数万人前来崇礼体验冰雪的魅力，“雪饭碗”让他们一家人和附近的乡里乡亲们享受到冰雪消费带来的生活变化。

太舞滑雪小镇游客。来源：受访方供图

不仅河北崇礼，伴随着冬奥会带来的全民冰雪消费潮，滑雪等冰雪消费成为我国多地域的新时尚，冰雪产业的发展也成为区域经济新亮点。

在山城重庆，丰都县南天湖国际滑雪场、南川区金佛山滑雪场、云阳县龙缸滑雪场、融创雪世界室内滑雪场等在冬奥会前后迎来冰雪旅游热潮，“上冰上雪”人数由2018年不足1万人，增长至2021年的150万人以上。

在春城昆明，“山上赏雪、山中戏雪、山下滑雪”的多重乐趣在轿子雪山成为现实。冬奥期间，雪地CS挑战赛、雪上飞碟、雪地寻宝等花样翻新的冰雪戏雪项目，成为网红打卡处。

不仅滑雪运动，冰雪旅游业也发展迅速。中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告（2022）》数据显示，全国冰雪休闲旅游人数从2016-2017冰雪季的1.7亿人次增加2020-2021冰雪季的2.54亿人次，预计2021-2022冰雪季我国冰雪休闲旅游人数将达到3.05亿人次，冰雪休闲旅游收入有望达到3233亿元，我国正在从冰雪旅游体验阶段进入冰雪旅游刚性生活需求阶段。

此外，与冰雪旅游相关的消费品也在冬奥的带动下成为市场上的“香饽饽”。商务部对重点电商平台监测的大数据显示，截至今年1月下旬，滑雪装备销售额同比增长51.9%，冬奥纪念品销售额同比增长26.9倍，冰雪主题乐园和滑雪景区门票销售额同比分别增长131.5%和95.2%。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才向人民网财经表示，冰雪经济受冬奥会带动火了起来，有其必然性。与体育运动消费相关的冰雪经济具有很大的辐射效应和带动效应，再加上各地加大投入改善体育场所和硬件设施，推动了冰雪经济快速发展。这不仅是年轻人追赶时尚，也是丰富文化娱乐、提高身体素质的要求。

徐洪才说，消费在经济发展中发挥基础性作用，高质量、多样化的冰雪消费需求成长空间非常大。比如，不少地区推动相关产业与冰雪经济深度融合发展，“冰雪+体育”赛事、旅游、文化民俗、科技制造、健康养老等，融合发展的潜力巨大。

乘势而为释放产业红利

春节期间，靳惠媛所在的冰雪装备科技公司，开足马力加班生产滑雪板等冰雪装备。

“在冬奥带动下，预想到公司发展前景不错，可没想到竟然这么好。”靳惠媛说，去年以来，她首次遭遇到“成长的烦恼”——订单太多，供不上货。

靳惠媛告诉人民网财经，2003年自己初入冰雪装备行业时，国内冰雪运动还是小众运动。近年来，随着国内冰雪运动兴起，自己设计生产的滑雪装备销售重心转向国内。去年，销售单板滑雪器材20000余套，同比增长80%。与此同时，冰雪装备的产业供应链也在国内市场完善起来，目前他们在南方设置了生产基地和非核心装备的外包基地，在北方的张家口落地雪具集散中心，协调上下游。

张家口一家冰雪装备科技公司研制的滑雪装备。 受访者供图

不仅冰雪装备企业，在冬奥会的带动下，冰雪场地建设、冰雪场地装备零部件等冰雪产业链“上游”企业和冰雪场地运营及管理、冰雪赛事服务、大众冰雪运动及培训、冰雪旅游、冰雪产品分销及营销渠道等产业链“下游”企业迎来全新的“发展”风口。《中国冰雪运动发展规划（2016—2025年）》表示，我国2022年冰雪产业总规模将超过8000亿元，或将在2025年争取实现市场规模突破1万亿元的目标。

巨大的市场空间，加上日益雄厚的群众基础和资本持续涌入的趋势，冰雪产业企业实现快速扩张。

天眼查数据显示，截至2021年末，我国有超过8500家从事冰雪运动的相关企业。在成功申办冬奥会后的2015-2021年七年间，新增注册冰雪运动相关企业平均增速达到24.3%，特别是2021年同比上涨38.3%，增速较快。此外，我国资本市场A股当中，也有数十家上市公司已提前布局冰雪相关产业，覆盖范围包括滑雪场、运动装备、体育赛事、培训服务乃至智能穿戴等业务。

“我国冰雪经济方兴未艾，正在经济增长中发挥更大作用。”徐洪才告诉人民网财经，在后奥运时期，冰雪行业的创新升级，还需要各地因地制宜地出台产业扶持政策，在产业硬件和软件两方面为企业“搭台”。

沈阳体育学院教授王石安认为，目前我国的冰雪游产品比较单一，与其他资源结合不够充分，主要集中在滑雪场和冰雪小镇，冰雪旅游产业发展还需要在人性化服务理念和模式创新上加强。

后冬奥时代的创新与愿景

云顶滑雪公园坡面障碍技巧赛道融入了长城和烽火台的元素，让各国运动员在“雪长城”上滑雪时体验“飞檐走壁”；兼具自然与人文特色的国家跳台滑雪中心“雪如意”，见证着运动员们的精彩表现；饱含时代印记的工业化场景——首钢滑雪大跳台，被媒体誉为“工业迪士尼乐园”，成为世界级“网红”场所 ……

如火如荼的冬奥会，让全世界看到中国在冰雪场馆建设、运营服务、通信能源供应、科技创新等等方面的创新发展。

正在冬令营进行滑雪培训的小学生们。受访者供图

在冬奥的赛事竞技结束后，冬奥的溢出效应如何持续显现？冬奥场馆与运营服务走向何方？冰雪旅游与体育运动能否继续火热？

2022北京新闻中心主任、北京市政府新闻发言人徐和建近日表示，北京冬奥会对冰雪产业发展、基础设施建设和民生水平提升有巨大的促进作用。后奥运时代冰雪产业发展未来可期，北京将发挥“双奥之城”的优势，举办更多国际冰雪赛事、群众冰雪赛事和青少年冰雪赛事，助力国际消费中心城市建设。

据人民网财经了解，云顶滑雪公园赛后将恢复大众滑雪和旅游度假功能，并保留的奥运赛道将融入相关场馆功能，具备举办世界级赛事的能力。国家跳台滑雪中心“雪如意”赛后将服务全民健身，雪季针对跳台滑雪爱好者，举办跳台滑雪展示、培训与体验活动；非雪季设立跳台冒险乐园，增加攀岩、滑索等项目。国家冬季两项中心将承办高级别赛事、打造高水平训练基地，开展全民健身和大众体验活动。张家口冬奥村赛后将作为酒店式公寓及康养中心运营，还将结合太子城遗址公园开展文化和旅游活动。

此外，建有此次冬奥会滑雪大跳台的首钢园，将在后冬奥时代建为科幻产业集聚区，包含虚拟现实博物馆、沉浸式剧场、VR电竞、智能体育、奥运项目体验中心等消费业态，为冬奥场馆遗产的开发进行探索，带动特色公共空间业态的创新。

北京市石景山区委常委、副区长李先侠在日前举行的北京历史文化保护专场新闻发布会上表示，石景山区正在针对冬奥遗产，谋划大跳台、冬奥组委、“四块冰”三大片区的赛后利用，赋予其体育休闲街区、单板与空中技巧研发中心及冬季运动展示等功能。

另外，天风证券研报认为，冬奥会承办加速驱动的冰雪产业，是在冰雪资源开发的基础上形成的特殊资源型产业，覆盖范围广，产业链庞大。冬奥会的发展有望对冰雪产业产生催化作用，自北京获得冬奥会举办权后中央密集出台政策鼓励冰雪产业发展，看好冰雪产业在冬奥会后迎来发展黄金期，相关赛事版权和商业赞助有望成为未来突破口。

“把北京丰富的双奥遗产传承好，有助于推进北京成为国际交往中心建设的独特窗口，输出大型体育赛事和活动经验的高端智库，促进京张体育文化旅游带建设的有效力量，为促进北京高质量发展和京津冀协同发展作出新的贡献。”北京奥运城市发展促进会秘书长付晓辉表示。

(责编：杨曦、吕骞)