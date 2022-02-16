人民网记者 夏晓伦

“不出正月都是年”，虎年春节的气氛仍在延续，你的过年模式是如何“解锁”的？

是走亲访友，还是出游赏玩？是居家休憩，还是坚守岗位？在一个影像表达日益重要的时代，人们习惯于用手机来记录日常，尤其是在重要的春节假期。

随手记录归乡的旅途，记录家乡的变化和浓浓的年味，这些影像不仅填充了每个人的记忆，也成为了弘扬传统文化这一宏大叙事的一部分。

分享美好 记录时代之美

1月24日，在重庆北站北广场，一对年轻夫妻带着不到一岁的孩子准备进站候车。由于年龄太小，孩子下意识地几次挣脱掉口罩，但为了自己和他人的安全，爸爸妈妈还是共同努力帮他戴好了口罩，一起踏上了温馨的归途。

在重庆北站北广场，一对年轻夫妻正在为孩子戴上口罩。王强 摄

这暖心的一幕恰巧被路过的摄影师王强用手机记录了下来，成为了“寻找中国之美：幸福中国年”的精选照片。

在2022年农历新年，vivo携手新华社媒体矩阵，在春节假期期间发起了“寻找中国之美：幸福中国年”征集互动活动，用影像去记录全国各地民众在虎年春节的难忘时刻与感动瞬间。

从假期第一天的共同守岁，到除夕的年夜饭，再到正月里出游赏玩，最后到即将踏上新的旅程……众多网友积极参与其中，拍摄了不少优秀的作品。

最新统计数据显示，此次活动共收到近2万份有效摄影作品，相关作品的阅读量总计上亿次，并有累计十几万人留言互动，共同描绘出一个温暖的春节，一个火热的春节。

实际上，早在去年“十一”期间，vivo就曾联合相关方面发起了“寻找中国之美：幸福大街”的互动征集活动，受到网友的一致好评。而此次则是以春节为活动起点，共同探索、尝试用更多的视角和更好的形式去记录并展示中国之美。

据了解，“寻找中国之美”活动一直持续关注中国的自然和人文风景，以大国情怀结合民生角度，以UGC等多种形式呈现不同视角下的中国之美，同时还得到了影像、科技、数码等领域专业人士的关注和点赞。

值得一提的是，此次征集的很多照片都是用vivo X70 Pro+所拍，展示了蔡司影像、微云台防抖等光学技术和计算摄影在手机上的重要突破。“不过，其他品牌的用户也可以广泛参与，最终可以获得官方曝光和奖品。”主办方相关负责人表示。

用户导向 传递人文理念

从获奖作品中不难看出，本次征集活动不仅注重作品的美感，更加重视作品传达出的人文关怀。

据了解，“人文之悦”是vivo已取得的阶段性融合的实践：“人”是群像，是人情味，是故事；“文”是文化，是艺术审美，是影像基础；“悦”是愿景，希望为用户提供愉悦体验进而构建出亲和关系。

“‘人文之悦’并不是一句简单的传播口号，而是我们理解品牌与用户之间关系的基础，也是目标，我们希望跟用户走得更近，跟朋友一般。”vivo相关负责人表示，这也对回归本原思考的能力提出了更高的要求，要用心去挖掘更多与用户的情感连接,要坚持从人文角度满足消费者需求。

早在2020年，vivo就推出了旗下的全球影像IP“VISION+影像计划”，传递了人文图景，并以文化连接更多对影像表达有热情的人。

据介绍，“VISION+影像计划”包括影像大赛、影像学院、影展&年度典礼等模块，并构建了涵盖网站、社交媒体、杂志的立体官方媒体矩阵。

“‘VISION+影像计划’使命是通过手机影像作品及相关文化内容夯实专业影像心智，传递‘人文之悦’的品牌理念，构建更加鲜明、有区隔度的品牌形象，最终助力品牌获得更多用户的关注与热爱。”上述负责人表示。

据统计，2021年“VISION+影像计划”覆盖40余个国家，吸引了6万多名创作者，共征集近40万张照片，同比增幅达到181%；共征集3000余支超短片，手机拍摄的短片增加151%。

有关业内人士表示，VISION+影像计划向更多人传递出了这样一个信息：“手机影像创作也有其独特价值，它能让人们更加关注周围的生活，发现生活中的点滴美好，从而在影像创作中获得更多快乐。”

技术为基 坚持影像长赛道

与创作者互动，不仅是对美学和文化的探索，也反哺到技术的研发中。

近年来，vivo不断在影像方向持续迭代。2017年开始，公司先后在全球多个国家和地区建立影像研发中心，相关领域的团队规模超过1000人。2019年，公司以设计驱动和用户导向为目标，在创新领域下明确了将影像作为长赛道，经过多年的投入和研发，已实现很多优秀成果。

为了加码影像领域的探索，在2020年底，vivo与蔡司成为全球战略合作伙伴，从两个维度展开深度技术合作：一是短期的产品研发线；二是面向未来的中长期影像技术探索。

以X70 Pro+为例，其内置了自研专业影像芯片V1，搭载了蔡司光学镜头、微云台融合防抖、定制大底以及镀膜技术的协作，呈现出良好的照片与视频拍摄能力，同时凭借其算力，助力用户实现夜景创作自由。

可以看出，技术创新是一家科技公司前进的原动力。对此，vivo执行副总裁胡柏山介绍说：“我们内部目前形成了一个‘铁三角’体系，分别是产品规划、技术规划以及技术预研。产品规划是想清楚要什么，技术规划是如何去满足用户想要的东西，技术预研则是把上述两个规划进行结合并落地。”

当前，“铁三角”体系运作已相对成熟。近几年来，vivo充分吸纳、发展本地的人才资源，布局了全球化研发网络，覆盖深圳、东莞、南京、北京、杭州、上海、西安、台北、日本东京以及美国圣地亚哥10个城市。此外，还有分布在中国、印度、印度尼西亚、孟加拉国、巴基斯坦和土耳其的7个全球智能制造中心。

对于36个月以上的技术规划，则由vivo中央研究院给产品规划和技术规划树立灯塔，并推进新产品形态跟踪研究、国内外行业前沿技术扫描、芯片等领域的技术布局等相关工作。

“未来，我们将继续加大技术创新和自主研发力度，深层次洞察和满足用户需求，通过‘寻找中国之美’挖掘更多关于影像的故事，帮助创作者成就‘人文之悦’。”vivo有关负责人总结道。

(责编：杨曦、高雷)