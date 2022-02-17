人民网北京2月17日电 （王仁宏）为进一步加大对非法社会组织的打击整治力度，充分发挥社会监督作用，民政部今日对外公布了2022年第一批涉嫌非法社会组织名单，中国翻译认知研究会、中国企业战略联盟发展促进会、中国生命文化协会、中国物业管理服务协会等8家在列。

值得注意的是，在这批公布的涉嫌非法社会组织名单，中国生命文化协会、中国物业管理服务协会两家组织名称与合法登记的社会组织名称高度相似。民政部提醒社会公众提高警惕，避免上当受骗。

如发现下列组织的活动线索（如活动场所、 负责人等），请登录“中国社会组织政务服务平台”（https://chinanpo.mca.gov.cn）“投诉举报”栏目进行投诉举报。

2022年第一批涉嫌非法社会组织名单。来源：民政部

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