人民网北京2月17日电 （记者杜燕飞）“2021年，我国有色金属生产保持平稳增长，固定资产投资恢复正增长，规上有色金属企业实现利润创历史新高，保供稳价成效显著。”中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星今日在2021年有色金属工业运行情况发布会上表示，总的来看，有色金属工业实现了“十四五”良好开局。

贾明星介绍，2021年我国有色金属生产保持平稳增长，10种常用有色金属产量6454.3万吨，比上年增长5.4%，两年平均增长5.1%。6种精矿金属产量679.1万吨，比上年增长5.7%，两年平均增长7.1%。氧化铝产量7745.5万吨，比上年增长5.0%，两年平均增长3.4%；有色金属工业完成固定资产投资总额比上年增长4.1%，两年平均增长1.5%。其中，民间完成有色金属固定资产投资总额比上年增长11.2%，两年平均增长5.6%。

进出口方面，贾明星表示，2021年有色金属进出口贸易总额（含黄金贸易额）2616.2亿美元，比上年增长67.8%。2021年我国未锻轧铜及铜材进口量552.9万吨,比上年下降17.2%，但与2019年比两年平均增长5.4%。2021年我国未锻轧铝及铝材出口量561.9万吨，比上年增长15.7%。

价格方面，数据显示，2021年国内现货市场铜年均价格68490元/吨，创历史新高，比上年上涨40.5%，但比上半年增幅回落8.7个百分点；国内现货市场铝年均价格达到18946元/吨，年均价格创14年的新高，比上年上涨33.5%，但比前三个季度增幅回落1.4个百分点。“2021年5月份铜价为年内高点，6月份在高位回调，下半年总体呈震荡回落的态势；9、10月份铝价为年内高点，11、12月份在高位回调。”他说、

贾明星指出，2021年，9031家规上有色金属工业企业（包括独立黄金企业）实现利润总额3644.8亿元，比上年增长101.9%，创历史新高。其中，独立矿山企业实现利润513.7亿元,增长44.5%；冶炼企业实现利润2082.4亿元，增长154.6%；加工企业实现利润1048.8亿元,增长65.9%。

“根据国内外宏观经济环境，在不出现‘黑天鹅’事件的前提下，初步判断2022年有色金属行业增速总体将呈‘前低后稳’的态势。”贾明星表示，2022年，有色金属生产总体保持平稳，全年增幅有望保持在3%左右；预计主要有色金属价格总体将呈高位震荡的格局，年中后期主要有色金属价格出现震荡回调的可能性将成为大概率事件；规上有色金属企业实现利润维持2021年的盈利水平压力加大；有色金属行业固定资产投资额大体与2021年持平，出现大幅下降的可能性不大；有色金属产品出口量仍有望维持增长，但增幅可能会放缓，铜铝等矿山原料进口有望保持稳定或略有增加。

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