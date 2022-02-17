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银保监会：截至2021年末普惠型涉农贷款余额较年初增长17.48%

2022年02月17日16:28 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （记者杜燕飞）“截至2021年末，涉农贷款余额43.21万亿元，普惠型涉农贷款余额8.88万亿元，较年初增长17.48%，超过各项贷款平均增速6.18个百分点。”银保监会新闻发言人、办公厅副主任张忠宁今日在银保监会第280场银行业保险业例行新闻发布会上表示。

张忠宁指出，银保监会一直以来重视农业农村生产和春耕备耕，引导银行保险机构做好保障粮食安全和农业农村生产金融服务，围绕良种繁育、高标准农田建设、春耕备耕、农机装备、粮食流通收储加工等全产业链制定差异化支持措施。

数据显示，截至2021年末，涉农贷款余额43.21万亿元，其中，农林牧渔业贷款4.57万亿元，农用物资和农副产品流通贷款2.71万亿元，农产品加工贷款1.2万亿元。普惠型涉农贷款余额8.88万亿元，较年初增长17.48%，超过各项贷款平均增速6.18个百分点，其中，单户授信500万以下的农户经营性贷款余额6.07万亿元，较年初增长16.47%。

“下一步，银保监会将深入贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，引导银行业保险业不断深化农村融资改革创新，积极回应全面推进乡村振兴需求，全力服务农业农村生产、春耕备耕。”张忠宁说。

张忠宁进一步介绍，一是助力初级产品稳产保供，确保粮食生产和重要农产品供给的金融投入。银保监会将引导金融资源优先保障粮食和重要农产品供给，着重加大对产粮大县的金融投入。在粮食主产省产粮大县加快实施三大粮食作为完全成本保险和种植收入保险全覆盖，倾斜配置信贷资源。抓住种子和耕地两大核心，围绕促进大豆和油料增产、“菜篮子”产品供给，持续加大信贷、保险服务供给。

二是健全信用信息共享机制，加大对乡村产业和新型经营主体的金融支持。以构建现代乡村产业体系为核心，发挥金融资金与技术优势，凝聚政府、金融、市场、科技合力。建立完善重点产业信息政银共享和工作联动机制。增加政策性转贷业务在乡村振兴中的占比。指导银行机构加快推进新型农业经营主体建档评级基本全覆盖，充分运用各级农业农村部门定期更新发布的示范组织名单，以及各地建立的新主体共享信息，大力发展符合新型农业经营主体融资需求和特点的贷款。

三是推进农村金融数字化发展。鼓励银行机构在依法合规、风险可控的前提下，基于大数据和特定场景进行批量获客、精准画像、自动化审批，采用线上与线下相结合的方式，提高农村地区长尾客户的服务效率和服务半径。鼓励保险机构广泛运用大数据、云计算、区块链等技术手段，健全精准高效验标、查勘定损机制。

(责编：杨曦、高雷)

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