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“东数西算”工程全面实施

什么是“东数西算”？你想知道的都在这儿

安蓓、严赋憬
2022年02月18日08:56 | 来源：新华社
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记者17日了解到，国家发展改革委等部门近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

什么是“东数西算”？为何要实施“东数西算”工程？如何推进？记者采访了相关部门负责人和有关专家。

什么是“东数西算”？

“‘东数西算’中的‘数’，指的是数据，‘算’指的是算力，即对数据的处理能力。”国家发展改革委高技术司副司长孙伟介绍说，我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。“要像‘南水北调’‘西电东送’一样，充分发挥我国体制机制优势，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率。”

算力，如同农业时代的水利、工业时代的电力，已成为数字经济发展的核心生产力，是国民经济发展的重要基础设施。据介绍，“东数西算”就是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。简单地说，就是让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，更好为数字化发展赋能。

按照全国一体化大数据中心体系布局，8个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设，并作为国家“东数西算”工程的战略支点，推动算力资源有序向西转移，促进解决东西部算力供需失衡问题。

每个算力枢纽内，都规划设立了1至2个数据中心集群。算力枢纽和集群的关系，类似于交通枢纽和客运车站。国家发展改革委创新驱动发展中心副主任徐彬说，数据中心集群将汇聚大型、超大型数据中心，具体承接数据流量。集群将获得更好的政策支持、配套保障，同时在绿色节能、资源利用率、安全保障水平等方面也会有更严格的要求。

围绕8个国家算力枢纽节点，10个国家数据中心集群分别是张家口集群、长三角生态绿色一体化发展示范区集群、芜湖集群、韶关集群、天府集群、重庆集群、贵安集群、和林格尔集群、庆阳集群、中卫集群。

为什么要实施“东数西算”工程？

数据中心耗能较高。我国数据中心目前大多分布在东部地区，在土地、能源等资源紧张的形势下，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。

孙伟说，实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，有利于提升国家整体算力水平，实现算力的规模化和集约化；有利于促进绿色发展，就近消纳西部绿色能源，持续优化数据中心能源使用效率。

“数据中心产业链条长、投资规模大、带动效应强，通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。”孙伟说，通过算力设施由东向西布局，将带动相关产业有效转移，促进东西部数据流通、价值传递，延展东部发展空间，助力形成西部大开发新格局。

如何推进“东数西算”工程？

孙伟介绍说，我国将根据算力需求，促进数据中心由东向西梯次布局、统筹发展；推动实现“东数西算”循序渐进、快速迭代。

“一些对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，可率先向西部转移。”中国工程院院士邬贺铨说，同时，受限于网络长距离传输造成的时延，以及相关配套设施等因素影响，一些对网络要求较高的业务，比如工业互联网、灾害预警、远程医疗、人工智能推理等，可在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽布局，枢纽内部要重点推动数据中心从一线城市向周边转移。

记者了解到，下一步，将聚焦提升8个算力枢纽的影响力和集聚力，牵引带动全国算力一体化协同发展。包括打造一批“东数西算”示范线路，提高网络传输质量；强化能源布局联动；支持数据中心进行节能减碳、可再生能源供电、云网融合、数据安全流通等创新融合；加快完善数据中心产业生态体系等。

国家发展改革委强调，要坚决避免数据中心盲目发展，在当前起步阶段，8个算力枢纽内规划设立10个国家数据中心集群，划定物理边界，明确绿色节能、上架率等发展目标。比如，集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上，可再生能源使用率要有显著提升。未来将结合发展情况，不断优化完善布局，适时扩大集群边界或增加集群，论证新设算力枢纽，实现统筹有序、健康发展。

新华社北京2月17日电

(责编：王震、陈键)

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