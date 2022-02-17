人民网北京2月17日电 （记者乔雪峰）为期40天的春运逐渐接近尾声。春运期间，恰逢北京冬奥会举办，为做好2022年春运疫情防控和运输服务保障工作，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制春运工作专班于今年1月发布了《2022年综合运输春运疫情防控和运输服务保障总体工作方案》，指导各地切实做好综合运输春运疫情防控和运输服务保障相关工作。

作为我国12吨以上重载货车的国家级监管平台，全国道路货运车辆公共监管与服务平台（以下简称货运平台）积极响应国家部署，与全国货运司机一起坚守在运输服务第一线，为全国公路货运安全保驾护航。

据了解，货运平台在春节期间对全国重型普货车辆（半挂牵引车和总质量为12吨及以上普货车辆）提供安全监管服务。在货运平台的建设和运营单位中交兴路技术助力下，货运平台对在春节期间运行的重点车辆安全风险实时推送定向提示，护航车辆货运安全。

据货运平台数据显示，从大年三十到正月初六，全国平均每日在线运营的货运车辆达257万辆。即使在大年初一，也仍有255万货运司机在路上奔波。在万家团圆的时刻，数百万货车司机选择坚守在运输一线，为千家万户的餐桌、国家重大工程建设提供强有力的运力保障。

为服务好坚守岗位的货运司机，货运平台抽调运维、安全、研发以及运营等各部门的精兵强将，成立了春运期间安全保障工作组，负责货运平台网络以及信息安全保障工作。在春节期间，安全保障工作组安排人员进行7X24小时不间断值守、统一调度、组织各分中心完成安全保障工作。

此外，货运平台向全国数百万货车司机发送疲劳驾驶提醒和恶劣天气预警提醒，为全国公路货运安全保驾护航，保障春节期间公路货运圆满收官。

当前，第二十四届冬奥会正在北京和河北张家口举行。据货运平台大数据显示，春节期间，河北省货运车辆上线数达到195万辆，位居全国第二。其中，张家口货运车辆上线27980，开行率超过85%，货运车辆的高开行率为冬奥会的各项物资供应提供了有力保障。

在服务道路货运的同时，货运平台发挥车联网大数据技术优势和精准触达货车司机的能力，协助主管部门和物流产业链开展冬奥期间货车车辆运行管理工作，配合赛区交通运输主管部门调度社会营运车辆。

此外，今年春节期间，黑龙江牡丹江、浙江杭州、新疆伊犁等地发生本地疫情，为了保障疫情突发地区的物资供应，保障群众平安过大年，货运平台积极服务当地公路货运，助力防疫复工。

货运平台的数据显示，今年春节期间，黑龙江牡丹江货车车辆上线数达到2660，开行率达到70%以上。新疆伊犁春节期间货车车辆上线数21588，开行率接近80%。浙江杭州货车车辆上线数46212，开行率超过80%。上述地区春节期间接近80%的货车开行率，极大保障了当地抗疫和民众生活的物资需求。

(责编：杨曦、高雷)