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我国在建重大水利工程投资规模超万亿元

余璐
2022年02月17日16:50 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （记者余璐）2月17日，位于广西最大最长峡谷出口处的广西大藤峡水利枢纽右岸工程现场，各项施工正紧锣密鼓地进行。在工地上过春节的建设者们依然奋战在一线，全力推进工程建设。

大藤峡水利枢纽是国务院确定的172项重大水利工程之一，工程总投资357.36亿元，分左右岸两期施工，预计今年完工。右岸工程正处于建设高峰期，左岸工程已建成并投入运行。作为珠江流域关键控制性水利枢纽，连日来，大藤峡水利枢纽加大流量向下游压咸补淡应急补水，保障着香港、澳门和珠江三角洲地区供水安全。

与大藤峡水利枢纽一样，海南迈湾水利枢纽工程、西藏湘河水利枢纽及配套灌区工程、珠江三角洲水资源配置工程等一批基础性、枢纽性、战略性重大水利工程在加快推进。水利部最新数据显示，截至目前，2014年开始实施的172项重大水利工程，已累计开工149项，完工49项，竣工验收19项。

与此同时，国务院确定的2020年及后续150项重大水利工程建设也在加快实施。作为南水北调首个后续工程——引江补汉工程正在加快准备，年内开工；长江干流江西段崩岸应急治理工程建设者们全天候施工，现场一派繁忙……

水利部规划计划司副司长李明对人民网记者表示，截至2021年底，150项重大水利工程已批复立项67项，开工62项，水利基础设施投资惠民面大、带动力强的优势充分显现。目前，我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。

据了解，目前我国建成了世界上规模最大、范围最广、受益人口最多的水利基础设施体系。李明表示，今年我国将以重大水利工程、病险水库除险加固、灌区建设和现代化改造、水生态保护和中小河流治理以及供水工程五类水利项目为重点，积极扩大有效投资，进一步保障防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全。

(责编：杨曦、高雷)

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