本报记者 康 朴

蓝图公司生产的变速套件。

受访企业供图

浙江省杭州市临安区一家外贸企业工人在抛光自行车钢圈。

胡剑欢摄（新华社发）

河北省邢台市某自行车公司生产车间，员工正在赶制出口订单产品。

王 垒摄（人民视觉）

金轮集团旗下自主品牌“图腾”自行车。

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海外极限运动爱好者骑行凤凰山地车。

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中国是自行车王国，马路上浩浩荡荡的自行车大军曾是一道独特的风景线。如今，自行车大军逐渐被电摩和汽车取代，自行车不再是代步主力。然而，相比略显沉寂的国内市场，从2020年起，中国自行车及零部件出口迎来显著增长，并呈现高端化趋势。这背后有何原因？势头能否持续？来看看相关企业怎么说。

供不应求，自行车出口增速快

“订单已排到今年下半年，满产满销。去年出口自行车约400万辆，占公司总销量的30%。”上海凤凰进出口有限公司业务总经理盛凯说，“2021年凤凰自行车出口站上新起点，高端产品在市场上仍非常紧俏，订单持续快速增长。”

这家老牌自行车企业出口迎来腾飞，在发达国家市场表现尤为亮眼，其中，欧洲、美国、日本市场占凤凰出口市场的64%。

“2020年实现销售收入31亿元人民币，去年销售额则达到50亿元。”天津金轮自行车集团总经理杨玉峰也向记者晒出了成绩单。这家坐落于天津武清的自行车企业，在国内消费者中知名度不算高，但出口生意做得风生水起。年产25万辆电动自行车、200万辆自行车，产能几乎全部用于出口，金轮的营销网络覆盖全球120多个国家和地区。“车型涵盖山地车、减震车、公路车、城市车、表演车、折叠车、雪地车、童车、电动自行车等全系列车型。”杨玉峰说。

凤凰和金轮的亮眼成绩并非个别现象，中国自行车出口在过去两年保持两位数增速，势头强劲。海关数据显示，2021年中国自行车出口量达6926万辆，同比增长14.9%；出口金额达51.08亿美元，同比增长40.2%，实现量价齐升。

行业人士表示，新冠肺炎疫情背景下，出于安全和健康考虑，选择自行车代步和健身的人群逐渐增多，一些国家相继出台购车补贴等措施，自行车需求量骤升，欧美一些国家一度货源不足。

“海外自行车市场尤其是高端自行车市场对品牌知名度、生产制造能力、销售渠道、客户资源的要求较高，只有同时具备这些特质的自行车企业才能打破壁垒，在海外市场发展壮大。”盛凯说，“2020年凤凰并购了两家天津自行车出口企业，出口规模成倍提升。”

不仅自行车整车出口增长迅猛，零部件出口也供不应求。自行车变速器制造商蓝图控制器科技公司总经理、创始人刘春生最近忙得不可开交。“疫情导致美国、日本的变速器生产商延迟供货，有的交货周期长达两年，市场面临较大缺口，我们一个月就能交付，订单一直在增加。”刘春生说，凭借过硬品质和更短的交货周期，不仅凤凰、喜德盛等国内品牌看中了蓝图变速器，一些国际大厂也成为其客户。

中国自行车协会副理事长兼秘书长郭文玉表示，中国在自行车核心零部件研发创新方面取得很大进步，“特别是疫情影响下，国内关键零部件企业能够马上补充产能，为行业健康发展起到积极作用”。

自主创新，向中高端产品进军

稍加留心还会发现，自行车出口额增速远高于出口量增速，这意味着自行车出口价格在提高，高附加值的竞赛型自行车、山地自行车、电助力自行车出口增长较快。

“金轮销售额增长很大一部分来自电助力自行车。”杨玉峰说，“金轮销往欧洲市场的电助力自行车均价达每辆1000欧元，去年销量25万辆，今年随着产能扩展，有望继续增长。”

为啥电助力车能卖出高价？

杨玉峰介绍，电助力自行车与传统自行车基本结构相似，同时增加电机、锂电池作为骑行助力，相较国内消费者熟知的电动车，车身更为轻便，在保留骑行乐趣的同时，将出行半径拓展到15公里以上。

“这种新型两轮产品切中了中长途通勤场景需求。欧洲有不少多山国家，各种坡道极为常见，使用普通自行车会带来较大负担，而电助力产品很好地解决了这一痛点，扩大了骑行群体，让更多运动能力弱的人也能享受骑行乐趣。”盛凯表示，“荷兰40%的自行车市场份额已被电助力车所占据，德国电助力车份额也在迅速增长，电助力自行车已成为欧洲自行车市场发展的主要趋势。”

出口单价提升背后，是国产自行车向产业链中高端的艰苦行军。这既需要敏锐的市场洞察，更要靠自主研发能力的进阶。

据了解，2020年凤凰组建高标准的锂电研发和检测中心，聚焦锂电助力产品，不断扩充和完善产品线，目前已形成山地、城市、特殊功能三大系列电助力自行车。

“电助力车有三大核心零部件：电机、电池和控制器。”杨玉峰说，“控制器搭载的软件系统完全自主开发，电池、电机是与合作伙伴联合开发的，核心零部件必须掌握在自己手中，这是企业核心竞争力的一部分。”

中年创业的刘春生同样感触颇深：“中国自行车产量占全球一半以上，但变速器却被‘卡脖子’，基本依赖进口，很多企业只能赚‘辛苦钱’。”

变速器是自行车的“心脏”，也是利润最高的一部分，成熟厂商构筑起严密的专利壁垒保护自己的市场地位。“别看它小，却是一个十分复杂的系统，涉及160多个零件的协调配合，任何一处出现差错都可能影响整体。”刘春生说，“比如变速时会听到‘咔吧’一声，骑行者收到反馈：变速成功。而蓝图一度怎么也调不出这个声音来，在客户和消费者眼中，即便不影响变速，产品也存在问题。”

经过反复试验，终于找到症结所在：仅仅是一个齿轮倒角差了0.3毫米。“类似的问题不胜枚举，需要我们逐一攻克。”刘春生说。

绕开专利壁垒、打磨产品细节，蓝图花了3年多时间开辟自己的技术路线，避免了与美、日厂商的专利纠纷。目前蓝图拥有专利数量超100项，位列世界第三，开发变速器超200种，月出货量超20万套，服务全球客户超200家。

多点着力，品牌建设步履不停

增长喜人，也并非没有隐忧。短暂爆发之后，疫情带来的需求红利逐渐释放完，如何让出口延续强势？未来品牌建设之路怎么走？这是目前中国自行车行业最关心的问题。

“未来自行车企业要紧紧围绕‘双电’做文章，这已成为行业共识。”杨玉峰说，一个“电”是电助力自行车，欧美市场电助力车份额会有成倍增长。就像汽车行业传统车企未必能称霸新能源车市，自行车产品的更新换代也给了后来者超越机会，自行车企业要做好电助力车的研发和服务保障。

“用户在电助力车骑行过程中遇到故障，企业能否快速响应？这是对品牌力的极大考验，也是支撑品牌溢价的基石。”杨玉峰说。

金轮开发的远程诊断系统，通过控制器将问题上传至后台，后台分析后迅速拿出解决方案。“多数问题来自软件程序，提示客户下载新的安装包即可，如果电池有问题可以寄送新的，很快就能解决问题。”杨玉峰表示。

杨玉峰说的另一个“电”是电商。

疫情加速了人们消费习惯的转变，网购变得愈来愈频繁。但没有实车体验，如何吸引消费者选择自家产品？凤凰花了不少心思。“我们的办法之一是让消费者看到凤凰自行车如何诞生。”上海凤凰进出口有限公司数字化外贸团队负责人骆掠说。

切割、装销钉、打孔、人机配合装辐条、上紧车圈、装反光片和飞轮……在一场直播中，海外骑行达人受邀来到凤凰丹阳工厂，见证从零部件到整车的完整生产过程，吸引众多海外消费者目光。

2020年起，凤凰组建数字化外贸团队，通过直播、云展会等新商业模式和展示模式，在阿里国际站、LAZADA国际站等跨境电商平台多方拓展并取得了良效。

“过去，我们走的是规模发展之路，如今消费升级趋势显现，凤凰围绕升级战略，汇聚行业优秀研发人才，组建研发中心，打造创新特色产品，启用高端品牌FNIX，打通线上线下，形成新的品牌、产品和渠道体系。”盛凯说。

“在自行车变速装置领域，日本的禧玛诺做了100多年，美国的速联也有30多年经验，与行业头部品牌相比，蓝图还很年轻，细节方面与对手相比还有差距，变速套件类型也不够丰富。”刘春生坦言，工业产品往往需要经过长时间打磨才能不断提升品质。“过去几年，蓝图跑得很快，未来要继续做好技术攻关，稳扎稳打，步步为营。”

谈及具体产品，刘春生表示，蓝图会在电子变速器层面做更多布局，竞争对手在这方面的进程不过10年，对蓝图而言是一个很好的突破口，“中国的电子工业基础牢固，我们很有信心。”

(责编：岳弘彬、牛镛)