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各地迎来学生返校高峰 2月17日全国预计发送旅客超3000万人次

2022年02月17日20:45 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （记者乔雪峰）2月17日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第32天，2月17日，全国预计发送旅客3141万人次。其中铁路预计发送旅客780万人次，公路2200万人次，水路38万人次，民航123万人次。全国高速公路预计流量2967.94万辆。

交通运输部相关负责人表示，为期40天的春运逐渐接近尾声，各地也迎来学生返校高峰，交通运输部门统筹做好春运组织和疫情防控各项工作，推出一系列切实举措，确保学生安全、便捷返校。

助力春季开学，让出行更便利。厦门市交通局运输中心组织公交企业提前与学校沟通，根据需求及时开通的学生团体定制公交线路。截至目前，共开通了68条学生团体定制公交线路，为学生提供返校服务及周末往返学校出行服务。同时，根据上课时间及学校位置，及时调整303路、390路、900路等5条公交线路走向和首末班时间；新增312路工作日高峰专线，方便兴山路周边的裕发花园、天成花园等居住区乘客往返康乐小学、湖里中学的上下学。

近日，佛山海事局组织青年党员突击队前往海寿渡口，护航海寿小学200余名师生安全过渡返校，并在渡船上为孩子们送上水上安全知识小课堂。为保障渡运安全，海事部门提前一天对渡口渡船进行了全方位的安全检查，排查隐患，杜绝渡船带“病”上岗。并利用智慧监管系统在渡口水域上下游设置预警“斑马线”，实时盯防过往船舶是否存在超速、追越等违章行为，提醒过往船舶谨慎驾驶。同时，派出西江旗舰海巡船—海巡0936为渡船保驾护航，构建“陆海空天”全方位立体监管模式，保障渡运安全。利用乘船时间，佛山海事青年党员创新“水上安全知识进校园”方式，把课堂搬到渡船上，为孩子们带来安全第一课。通过有奖问答的形式，组织孩子们重温渡运安全、防溺水及疫情防疫相关知识。

为了解决从外地返校学生下火车后，打车难、费用高并降低学生与外界接触风险问题，新疆乌鲁木齐高铁国际汽车客运站为各大高校开通“点对点”接送服务。在火车站出口处专设客运站引导员，引导返校学生进入高铁国际汽车站乘车区，为其提供高效、安全、快捷、方便的校园直通车。

(责编：杨曦、高雷)

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