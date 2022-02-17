人民网记者 栗翘楚

赛场内，北京2022年冬奥会精彩纷呈；赛场外，冰雪运动热情高涨，冰雪消费火热升温，冰雪产业在低碳技术、数字科技的驱动下正蓬勃发展。乘着冬奥会的东风，人民网推出系列报道，从多角度阐释“冰天雪地也是金山银山”，展现冬奥+、冰雪+的强大的经济溢出效应。

从浙江嘉兴到北京冬奥村，从外国运动员在个人社交平台上“种草”再到产品被海外市场认知，在北京冬奥会开幕之前，一张智能床成为“网红”，被运动员们“晒”得火热。

“1月28日至2月10日，我们智能床仅店面销售量就增长了300%，并有200多家意向客户前来咨询，北京冬奥会的经济溢出效应正在显现。”嘉兴一家智能电动床企业负责人如是说。

巨幅地屏、云转播技术、拥有完整知识产权的雪蜡车……在赛场内，中国制造成为保障赛事进展的有力支撑；在赛场外，中国制造也通过北京冬奥会的平台，向世界亮出了一张张科技创新的靓丽名片。

自主创新能力持续提升 中国制造闪耀北京冬奥会

在北京冬奥会上，众多运动员在冰雪项目上崭露头角，除了运动员自身的刻苦训练，外部训练水平和保障的不断提高，也帮助他们更科学地提升成绩。

联想作为国内IT服务商之一，为中国短道速滑国家队和中国速度滑冰国家队提供了自主研发的心电监测设备，可以帮助运动员通过无感穿戴设备，实时采集、呈现、分析运动员心电及其他体能状况，对运动员的竞技状态进行智能监测及管理。此外，针对北京冬奥会期间的天气预报工作，联想还为北京气象局搭建了800台高性能计算系统，满足了7×24小时的天气、气候及环境气象业务应用需求。

除了赋能运动员的日常训练，中国制造在维护运动器械上也发挥着重要作用。

在冬奥会众多雪上项目中，运动员比赛和训练用的雪板需要打蜡保养，这对于雪板维护，以及提升运动成绩十分重要。在本届冬奥会上，我国首台具有完全自主知识产权的雪蜡车亮相，打破了该领域长期被国外垄断的局面。

我国首台具有完全自主知识产权的雪蜡车。受访者供图

展开面积可达92.5平方米、各种配套设施齐全、可实现5G、8K全媒体传输……在业界人士看来，它不仅是支撑国家队滑雪项目训练竞赛的关键装备，也标注了我国冰雪运动装备智能制造的新高度。

“智造+质造” 双引擎助推中国制造国内国外“两头香”

2月4日，时值立春，全世界的目光聚焦在北京。在北京冬奥会开幕式上，流光溢彩的舞台与演员表演交相辉映，实时互动，成为观众瞩目的焦点之一。

舞台效果得以呈现，除整体面积达10393平方米的8K超清地面显示系统以外，还得益于搭载京东方自主研发的超大规模显示模组控制与同步系统，通过实时捕捉演员行进轨迹，实现画面与演员的无缝互动。

北京冬奥会开幕式现场，演员在巨型地屏上舞动。受访者供图

据全球市场调研机构Omdia数据显示，2021年前三季度，京东方在手机、电视、平板、笔记本电脑、显示器等五大主流应用领域的出货量均位列全球第一，其中备受关注的柔性显示屏出货量稳居中国第一、全球第二。

如何让北京冬奥会奖牌外观恒久如一？其外的一层保护漆却暗藏着大文章。

据了解，奖牌采用三棵树水性硅烷改聚氨酯涂料，其透明性好，附着力强，高度还原材质本身色彩，同时有足够硬度，抗划伤能力好，防锈能力强，充分发挥保护奖牌的作用。

“从2002年至今，依靠科技创新驱动发展，三棵树从当初的一支乳胶漆产品发展到8000多支健康产品。”三棵树涂料股份有限公司董事长洪杰表示，在瞄准国内市场的同时，公司也把目光转向了国际市场，将海外市场作为跨越式发展的新增长极，快速实现国际市场的规模化经营。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，随着冬奥会溢出效应的不断延续，冰雪场馆设施、冰雪运动装备及服饰等冰雪产业上下游产业链均能迎来较为清晰的发展机会，相关企业需要抢抓机遇开拓国内外市场。

引领消费、产业升级 冬奥会溢出效应让普通人受益

“作为智能床的制造企业，过去我们的市场布局主要在国外，此次借助冬奥会的溢出效应，也可以让国内消费者对我们的产品提升关注。” 麒盛科技股份有限公司董事长唐国海说。

当前，随着应用场景的不断丰富，提高生活质量的智能家居系统已成为发展趋势。

新技术正在不断改善人们的生活品质。在唐国海看来，睡眠环境的改善除智能床之外，还需要空气质量、温度、声音、灯光等系统的参与，从而形成庞大的市场。

从2008年北京奥运会开始，每一届奥运盛会都着重展示本国科技发展成果。在北京冬奥会上，云计算成为奥运会统筹调度、智能转播、节能减排的中国数字化转型方案，即将赛事成绩、赛事转播、信息发布等信息系统迁移至云上运行。由于转播成本更低、更灵活，世界各地的制作人员突破了在赛事现场制作的限制，在云端就可以下载高质量的内容，释放了制作生产力。

此外，着眼北京冬奥会赛场内外，数字技术也在进一步推动相关产业和实体经济发展，让更多冷资源发挥热效应。对此，阿里研究院数字经济中心主任安琳表示，在供给方面，由于国内人均GDP的不断上升，以及消费场景的不断丰富，企业有更多机会塑造新品牌和价值主张；在需求方面，随着互联网的发展，城乡消费场景逐渐趋合，数字技术在提升百姓生活品质方面将发挥更大作用。

北京冬奥会闭环工作人员通过Cloud ME与家人进行实时互动。受访者供图

“对于科技企业来说，自身技术在冬奥上亮相一方面是展示中国技术实力，未来在数字贸易中占据优势地位，打响中国制造品牌；另一方面是引导企业走数智化道路，通过产业数字化来提质增效，通过参与数智产业来拓宽业务渠道，优化经营结构。”盘和林说。

(责编：王震、高雷)