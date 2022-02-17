人民网记者 李栋

人勤春来早，春耕备耕忙。眼下，随着气温回暖，全国春耕备耕陆续由南向北展开。近日，农业农村部常务会议要求，环环紧扣抓好春季农业生产，全力以赴抓紧抓实春季田管、春耕备耕、扩种大豆油料等重点工作，坚决打赢保夏粮夺丰收这场硬仗，确保全年粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上。

农资供给有保障 让农民春耕无忧

当下，正是春耕生产的重要时节，安徽省合肥市肥东县的田间地头奏响了保障春耕的“交响曲”，在肥东县合肥循环经济示范园内的农资智能仓库，工人们忙着调度、配运各种农资。“目前春耕春种正当时，公司智能农资仓库日配送量200余吨，较农闲时上涨120%左右，全力助力春耕春种。”仓库负责人介绍。

2月16日，肥东县合肥循环经济示范园内的农资智能仓库，工人们忙着调度、配运各种农资。（图片来源：人民图片）

农业农村部种植业管理司副司长吕修涛表示，全国春播粮食面积9.4亿亩左右，占全年的一半多，目前，春耕备耕已由南向北陆续展开。分地区来看，2月下旬华南早稻开始育秧，2月底西北春小麦开始播种，3月中下旬长江流域早稻育秧，“五一”前后玉米大豆大面积播种。

据了解，抢农时、备农资、强服务、抓培训，目前各类春耕物资调储充足，种植结构基本稳定，备耕生产有序推进。

规范畅通流通渠道 强化农资市场管理

近期，春耕农资进口持续“升温”，在广州海关保障春耕生产和畜牧业物资需求的工作正有序推进。

广州海关关员对进口白菜种子、西瓜种子等进行查验。（海关总署 供图）

“进口种子到港后，海关马上进行检验检疫，保证种子在最短时间内到达种植区。”广州八达通国际货运物流代理有限公司相关负责人说，近日企业进口的一批蔬菜种子运抵南海三山港码头后，通过海关春耕物资“绿色通道”，随到随检，合格立放。

“庄稼一枝花，全靠肥当家”，为保障农资化肥快速通关，南京海关所属连云港海关成立化肥进口通关保障专班，克服近期降雪降温恶劣天气影响，采取提前申报、货到放行、“车船直取、船边验放”等便利措施，持续压缩通关时间，确保农用物资第一时间发运，以最快速度抵达田间地头。

在近日农业农村部召开的常务会议上，相关负责人表示，要毫不放松抓紧春耕备耕，压实责任稳定粮食播种面积，指导各地搞好农资调剂调运，及时下摆到村到店。

无人机唱主角 春耕更显科技含量

“以往，都是人工背个喷壶打药，不仅累还打不均匀。现在，提前编好飞行路线程序，在田埂上就能完成春耕喷药工作。”在江西省南昌市南昌县塘南镇的田地里，看着无人机在农田上空飞行，种粮大户魏响亮表达出对科技服务农业的欢喜和兴奋。

资料图：2月4日，浙江省湖州市德清县武康街道对河口村，无人机对油菜田进行喷药作业。（图片来源：人民图片）

“我们组织了数支春耕农机维修小队，深入到田间地头，提供农机维修、保养等服务，帮助用户解决实际问题，保障农业机械化作业顺利开展。”农机经销商说。

在农业农村部常务会议上，相关负责人强调，要强化科技和政策支撑，推进空间立体利用、产业全链条发展、智能化手段配套，提高土地产出效率。紧贴实际需求推进农业机械化，以适用丘陵山区的小型机械等为重点，加快短板机具研发推广，推进耕地宜机化改造和良种良法良机配套。

“今年，我们的目标是全力以赴保夏粮、扩大豆、夺丰收，确保全年粮食播种面积稳定在17.6亿亩、力争有增加，粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上、力争能增产。”农业农村部种植业管理司副司长吕修涛表示。

(责编：杨曦、高雷)