人民网北京2月17日电 （记者王连香）据全国网约车监管信息交互平台统计，全国网约车监管信息交互平台1月份共收到订单信息70420.3万单，环比上升5.3％。

截至1月31日，全国共有260家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加2家，各地共发放网约车驾驶员证398.8万本、车辆运输证158.3万本，环比分别增长1％、1.6％。

据统计，1月份订单量超过30万单的网约车平台共17家，在各主要中心城市中，订单合规率最高的是厦门，最低的是石家庄，厦门、广州、杭州、深圳、合肥、宁波、南昌、重庆等11个城市订单合规率均在80％以上。本月订单合规率增长前3名的依次是宁波、海口、呼和浩特；增长最后3名的依次是杭州、郑州、广州。

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