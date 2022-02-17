人民网北京2月17日电 （申佳平）据国家发展改革委消息，针对近期铁矿石市场供需总体稳定但价格大幅上涨的异常情况，近日国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局赴青岛开展联合监管调研。

调研组全面了解青岛港铁矿石库存变化，调取库存增长较快企业名录；召开专题会议提醒告诫部分铁矿石贸易企业，要求释放过高库存、尽快恢复至合理水平，并提供近期铁矿石库存变化、买进卖出的具体时间、数量和价格等详细情况，配合核查是否存在囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。

国家发展改革委、市场监管总局表示，高度关注铁矿石价格变化，将会同有关部门进一步采取有力措施，切实维护市场正常秩序，保障铁矿石价格平稳运行；加大市场监管力度，对于捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，坚决严厉惩处。

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