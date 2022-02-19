赵竹青 王震 申佳平 罗知之

赛场内，北京2022年冬奥会精彩纷呈；赛场外，冰雪运动热情高涨，冰雪消费火热升温，冰雪产业在低碳技术、数字科技的驱动下正蓬勃发展。乘着冬奥会的东风，人民网推出系列报道，从多角度阐释“冰天雪地也是金山银山”，展现冬奥+、冰雪+的强大的经济溢出效应。

破纪录了！

又破纪录了！

自冬奥会开赛以来，“冰丝带”里几乎每一枚金牌成绩都打破了奥运纪录。

“科技的潜力令人惊叹，北京冬奥会在奥运会历史上第一次真正挖掘了这种潜力。”科技感、未来感十足的北京冬奥会，让国际奥委会主席巴赫发出了这样的感慨。

这是对“科技冬奥”的最好诠释。更加可贵的是，这些科技成果，将在后奥运时代“开枝散叶”，让更多普通人享受冬奥的“智慧遗产”。

国家速滑馆。人民网记者 郝帅摄

奥运赛场绽放“科技之光”

“这是我滑过最棒的场馆！”2月6日，刷新速度滑冰男子5000米奥运会纪录的瑞典选手范德普尔在赛后感叹。

作为冬奥历史上第一个采用二氧化碳跨临界制冷技术的速滑馆，这块“最快的冰”不仅能精准控制赛道冰面温差，同时也让场馆碳排放量接近于零，成为“最环保的冰”。

从场馆建设到赛事保障，“科技冬奥”为运动员带来更好、更公平的竞技体验。在短道速滑混合团体2000米接力决赛中，中国队以0.016秒的优势摘金，赛场上的计时系统可以精确到毫秒。

赛场之下，数字经济的应用场景，正体现在冬奥的方方面面。在开幕式上，通过5G+8K视频技术直播，为因疫情不能到场的观众提供身临其境的感官盛宴，切身感受科技奥运之美。在冬奥村，运动员的房间安放了多功能智能床，智慧餐厅的机器人主厨，可以实现24小时的点餐、制餐、出餐全流程自动化服务。

奥运会发展到今天，比拼的不仅是体育技能，也是在比拼科技进步。北京冬奥会，作为一场世界级的体育盛事，各项尖端科技“百花齐放”；同时，这场全民共享冰雪的盛会，成为中国科技向世界展现实力的绝佳舞台。

北京冬奥会开幕式。新华社记者 杨磊摄

科技冬奥推动创新突破

“我负责精不精彩，航天负责成不成功。”北京2022年冬奥会开幕式总导演张艺谋在一次彩排后接受媒体采访时表示。

2月4日，北京2022年冬奥会开幕式惊艳了世界，科技感、未来感十足的开幕式流程“零失误”的完美呈现，背后是航天技术的支持。而开幕式上令全球观众赞叹不已的主火炬台、全球最大的8K超高清地面显示系统，则是由中国企业京东方自主研发设计。

500多家单位、超过万名科研人员参与……北京冬奥会众多“黑科技”的背后，是我国科技创新成果的一次集中展示，“科技冬奥”是广大科研机构、高校和企业的科研工作人员共同努力的成果。

专家解释，“科技冬奥”专项是针对冬奥中涉及到的领域内共性技术难题，聚集全国优势力量来解决，而不是简单地给一笔经费。要求立项时就必须回答：有没有解决国外有、国内没有的技术？国内有没有更好的替代方案？有没有解决冬奥会场馆建设史上碰到的独一无二的难题？必须很好地满足上述一条或多条标准，才有可能立项。

“科技冬奥”虽是一场准备充分的战役，但实现起来并非易事。在最高海拔两千余米的延庆赛区，天气环境恶劣，之前是无水、无路、无电、无通讯的“四无”区域，信息网络建设难度极大。其中赛时关键信息和办公通信功能的奥运信息网络（OIN网络）由联通数科负责建设。项目建设期间，“90后”OIN网络主管杨汉昭每天往返30公里山路，自带方便面和烧饼面包充饥，遇到极端天气甚至步行5公里盘山路将设备人力搬运上山。他说：“冬奥会是国之盛事，一点错也不能出，我们一定要保证赛时网络完美运行。”

“科技冬奥”诠释了“创新驱动发展”的理念。中国科学院大学经济与管理学院教授孙毅表示，借助冬奥平台，真正拥有关键核心技术的企业受到关注，有利于引导企业加强技术攻关、提升研发能力。

“同时，多项破解传统痛点的数字应用形成的震撼效果，将吸引更多企业利用技术优势创造新价值。”孙毅说。

智能送餐设备上菜。新华社记者 贺长山摄

智慧成果释放“溢出效应”

“北京冬奥会新技术正走在推广应用的路上。”北京冬奥组委技术部部长喻红表示。

据悉，冬奥期间，200多项技术先后测试，涉及60多个细分应用场景，其中有4项技术是在全球首次推出，有33项技术是在冬奥会首次使用。

在不远的未来，这些科技成果将在更广泛的应用场景落地，“飞入寻常百姓家”。

“京张高铁智能创新成果已经在其他铁路上部分应用了。”京张高铁智能化服务关键技术与示范项目课题二负责人、中国铁道科学研究院集团有限公司副总经理马建军介绍。

为迎接冬奥，京张高铁全面升级为“世界首条智能高铁”。在服务方面，开通了英文票务、计次票和定期票、人工远程协助售票系统、全线5G高清转播和智慧观赛、旅客无接触出站等特色功能；在安全运行方面，构建了高铁运营安全大数据平台、智能化安全运行技术、视频监控和风雨雪及异物监测平台等。马建军预计，这些共性技术，将很快在全国铁路推广。

此外，据介绍，8K节目、8K频道及8K屏幕，正在走向公众。云转播这项新型的转播模式，未来也将更多服务各项大型活动。氢燃料大巴在延庆、张家口提供赛时交通服务保障，赛后将继续用于城市运行。由秸秆、玉米等原材料制作的生物可降解餐具，全面用于冬奥会餐饮服务，未来必将会有更加广泛的应用。还有其他众多的智能化服务，未来都将成为大众生活的组成部分。

北京市经信局副局长王磊总结道，“数字媒体、智能通信、人工智能、虚拟现实、数字孪生、智慧医疗、智慧交通、智慧城市等等，一系列的科技成果，都会成为重要的、宝贵的奥运‘遗产’，在赛后进一步推广应用，继续惠及我们每一个普通人。”

“冬奥经济溢出效应”系列报道

之一：冰雪运动激发消费热潮 “冬奥”推动产业红利持续释放

之二：优质产品闪耀赛场内外 中国制造赋能品质冬奥

(责编：申佳平、高雷)