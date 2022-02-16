本报记者 韩 鑫

实现能耗智能化管控的冰壶场地、让沟通无障碍的便携式智能翻译设备、全程服务运动员的智能机器人……不少亮眼又酷炫的智能产品在北京冬奥会、冬残奥会上大放异彩，不仅成为保障赛事进展的有力支撑，也映射出中国制造向中国智造迈进的坚定身影。

顶尖赛事需要顶配装备，在这场国际冰雪竞技场上，首台完全自主生产的智能雪蜡车成为中国智造的一张金名片。

“滑雪竞速竞争激烈，0.01秒的差距都可能错失奖牌，这就需要专业人员根据温度、湿度、雪场情况有针对性地给雪板打蜡。”泰山体育集团技术中心主任徐培明说。

走近这台延展面积可达92.5平方米的“大块头”，谜底揭开：车体中央，一块32寸大小的高清工业触摸屏是雪蜡车的智能控制中枢，依托遍布车身的传感器，可实时监测车体内外的温度、湿度、空气质量数据，为打蜡师选择蜡型提供重要参考。在徐培明看来，它不仅是支撑国家队滑雪项目训练竞赛的关键装备，也标注了我国冰雪运动装备智能制造的新高度。

将目光从装备移至赛场，智能设备在场馆建设运营中大显身手。通过分布众多的温度、湿度探测器进行智能监测，“水立方”完成向“冰立方”的华丽转身；基于阿里云打造的北京冬奥云数据中心，能实现赛事成绩、组织管理、比赛转播等核心系统全面上云，让赛事组织更智能。

智能设备也让冬奥服务保障无微不至。移步北京冬奥会延庆赛区医疗保障中心，刚进大堂，一台顶着“方脑袋”的智能导览机器人闪烁着“大眼睛”迎面走来。“哪里是分诊区”“如何去急诊科”，听到问询，它操着一口流利的英文精准对答。

“这两台机器人由我们自主研发制造，能够通过视觉识别自动唤醒，从而实现人机互动。”猎户星空董事长傅盛介绍，在原有成熟产品基础上，软件专门针对冬奥场景优化迭代，可以更好服务冬奥会。

各类智能机器人成为北京冬奥会上一道亮丽的风景线。多技术融合使得服务机器人进一步向各应用场景渗透，其对应用领域的适应性逐步扩展、产品类型愈加丰富、自主性不断提升。《2021中国机器人产业发展报告》显示，近年来，我国服务机器人市场快速增长，2021年市场规模超过300亿元，高于全球服务机器人市场增速。

参与冬奥赛事，是中国智造展现自我的一次良机，也是中国智造提升自我的一次试炼。“实现冬奥场景下人与人的无障碍沟通并非易事，要保证语种足够全、翻译足够准、反应足够快。”科大讯飞高级副总裁杜兰介绍，冬奥涉及60多种语音识别、合成、翻译等技术研发，一些小语种语言体系复杂、数据资源稀缺，为此，科大讯飞联合中国科学技术大学攻关推出的新品，可使重点语种翻译准确率不低于95%，平均每句翻译响应时间不超过0.5秒。“一场精彩的奥运盛会，不单是运动员能力的竞技场，也是前沿科技应用的试验田，率先在冬奥中使用的新技术也将进入更多生活场景，更好服务广大用户。”

《 人民日报 》（ 2022年02月16日 18 版）

(责编：白宇、赵欣悦)