人民网北京2月19日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工业和信息化部近期组织第三方检测机构对移动互联网应用程序(APP)进行检查，截至目前，尚有107款APP未完成整改，洋码头、中公教育等APP在列。

同时，检测过程中发现，13款内嵌第三方软件开发工具包（SDK）存在违规收集用户设备信息的行为。工业和信息化部要求相关APP及SDK应在2月25日前完成整改落实工作。逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。

图片来源：工业和信息化部官网

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