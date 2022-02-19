人民网北京2月19日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月18日（春运第33天），全国预计发送旅客3021万人次，其中铁路700万人次，公路2150万人次，水路42万人次，民航129万人次。全国高速公路预计流量2960.03万辆。

针对近期各地新冠肺炎疫情零星散发，交通运输部门加强统筹防范，筑起春运疫情防控的坚实屏障。

广西海事局与出入境边防检查总站、南宁海关等部门组成保障国际航行船舶船员换班工作专班，确保船员换班“应换快换，应治快治”。春运期间，广西海事局共保障39艘船舶、365名国际航行船舶船员完成换班，协助22名伤病船员上岸治疗。

江苏交通运输厅分级分类做好人员出行管理，加强进口货物管控，做好货运运输装备的消毒消杀、核酸抽样检测工作，在客运站、高铁站、飞机场、码头、高速服务区等重点场所实施消毒、通风等防疫措施，重点监测一线高风险人员的健康状况，切实做好疫情防控工作。

吉林松原各客运站认真落实扫码、登记、测温、消毒通风等防疫措施，设立旅客落客区，外省、外地旅客下车实施落地分流政策，通过站务管理系统每天对站内工作人员进行测温、消毒等管理，确保站务人员安全。

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