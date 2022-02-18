人民网北京2月18日电 （记者杨曦）日前，自然资源部办公厅印发《节地技术和节地模式推荐目录（第三批）》（以下简称《目录》）。《目录》包括工业厂房节地技术、基础设施建设节地技术、新能源环保产业节地技术、地上地下空间综合开发模式、城镇低效用地再开发模式、农村集体建设用地节约挖潜模式等6种类型，共23个典型案例。

据悉，原国土资源部、自然资源部曾先后于2017年11月、2020年1月发布了两批节地技术和节地模式推荐目录，推动社会关注并采用节地技术和节地模式，促进土地资源节约高效利用。2021年2月，自然资源部启动了第三批节地技术和节地模式案例征集工作，相关行业部门、地方自然资源部门等推荐案例124个。自然资源部自然资源开发利用司会同中国自然资源经济研究院，评选提炼出23个典型案例，形成了第三批节地技术和节地模式推荐目录。

节地技术

工业厂房节地技术类收录了“服装加工企业建设高层工业厂房节地技术”“肉食养殖产业立体养殖、综合体节地技术”“开发区建设多层标准厂房节地技术”等3个案例，主要是通过立体布局、建设多层工业厂房，节约集约用地。

基础设施建设节地技术类收录了“中央墩大悬臂盖梁节地技术”“高速公路服务区节地模式”“高架桥下建停车库节地模式”“平原区公路路地和谐共建节地模式”等4个案例，主要是通过提高桥梁占比、创新用地布局、优化设计方案等，减少旧路、旧桥加宽、服务区建设、停车场建设等占地规模。

新能源环保产业节地技术类收录了“预应力构架式钢管风电塔节地技术”“光伏+节地技术”“全地埋式净水厂项目节地模式”等3个案例，主要是采用先进工艺和技术装备实现高架或深埋，充分利用未利用地和地下空间，减少对土地占用和对植被的破坏。

节地模式

地上地下空间综合开发利用模式收录了“中央商务区地下空间集成开发建设模式”“旧城区地上地下空间立体改造开发模式”“公交场站地上地下空间综合改造模式”“利用地下空间建设生态智能粮食仓模式” “学校体育场立体建设模式”等5个案例，主要采取平面节地和立体开发节地相结合的方式，提高土地开发利用强度，提升区域整体功能。

城镇低效用地再开发模式收录了“桥下空间集约开发节地模式”“屋顶上的体育休闲公园节地模式”“古城历史文化遗产保护和改造利用模式”3个案例，主要是对零星用地、屋顶空间、存量低效用地进行改造利用，减少占用新增用地，完善公共服务设施，增加公共空间。

农村集体建设用地节约挖潜模式收录了“地灾废弃村落遗址改造提升节地模式”“整镇优化存量农村小微企业用地节地模式”“盘活闲置村落打造旅游综合体节地模式”“特色田园乡村发展节地模式”“乡村振兴项目开发建设节地模式”等5个案例，主要是通过修葺村庄废弃遗址建筑、复垦农村散乱低效小微企业用地、盘活农村闲置宅基地、改造废旧厂房等方式，减少占用新增用地，推动土地资源节约集约利用与乡村振兴发展双赢。

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