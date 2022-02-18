人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

加码游戏赛道 小米新品手机今日开售

2022年02月18日20:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月18日电 （记者夏晓伦）近年来，各手机厂商加码游戏赛道的趋势越来越明显。记者从小米集团举办的新品发布会上获悉，Redmi K50电竞版/冠军版手机及Redmi电竞路由器AX5400等一系列新品正式发布，并于今日开售。

近日发布的《2021年中国游戏产业报告》显示，2021年中国游戏市场实际销售收入达2965.13亿元，其中移动游戏仍然是中国游戏市场的主流，其收入占比达76.06%。

手机游戏用户的高占比吸引了手机厂商对这一赛道的加码。有关业内人士表示，尤其是对于头部品牌来说，市场竞争进入了争夺存量的阶段，智能手机作为目前移动游戏覆盖面最高的承载终端，向手游、电竞方向做一些的产品衍生和市场细分已成为趋势。

有专家表示，在硬件差距越来越小的当下，谁能优先给玩家提供更好的体验，谁就能在市场中站得住脚。在关乎游戏体验层面，国产手机厂商们能够选择和提供的软硬件方案和技术已经越来越丰富和多元。

对此，小米集团合伙人、Redmi品牌总经理卢伟冰介绍，Redmi K50电竞版搭载骁龙8处理器，采用120Hz高刷新率OLED柔性直屏，出厂搭载最新的MIUI 13系统。此外，小米还发布了由Redmi与梅赛德斯-AMG F1车队联名打造的冠军版，其机身融入了众多汽车运动特色。

(责编：杨曦、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
加码游戏赛道 小米新品手机今日开售
　　人民网北京2月18日电 （记者夏晓伦）近年来，各手机厂商加码游戏赛道的趋势越来越明显。记者从小米集团举办的新品发布会上获悉，Redmi K50电竞版/冠军版手机及Redmi电竞路由器AX5400等一系列新品正式发布，并于今日开售。…
财政部：进一步加大对国家级专精特新“小巨人”企业支持力度
　　人民网北京2月18日电 （记者王震）在国务院新闻办公室18日举行的新闻发布会上，财政部经济建设司司长符金陵在回答记者提问时表示，2022年将积极推出有利于工业经济稳定的政策；进一步加大对国家级专精特新“小巨人”企业的支持力度，鼓励地方安排中小企业纾困资金等。 受新冠肺炎疫情等因素影响，我国工业经济发展面临一些挑战，工业领域的部分行业面临大宗商品价格高位运行、企业利润下降等问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部