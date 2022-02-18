人民网北京2月18日电 （记者夏晓伦）近年来，各手机厂商加码游戏赛道的趋势越来越明显。记者从小米集团举办的新品发布会上获悉，Redmi K50电竞版/冠军版手机及Redmi电竞路由器AX5400等一系列新品正式发布，并于今日开售。

近日发布的《2021年中国游戏产业报告》显示，2021年中国游戏市场实际销售收入达2965.13亿元，其中移动游戏仍然是中国游戏市场的主流，其收入占比达76.06%。

手机游戏用户的高占比吸引了手机厂商对这一赛道的加码。有关业内人士表示，尤其是对于头部品牌来说，市场竞争进入了争夺存量的阶段，智能手机作为目前移动游戏覆盖面最高的承载终端，向手游、电竞方向做一些的产品衍生和市场细分已成为趋势。

有专家表示，在硬件差距越来越小的当下，谁能优先给玩家提供更好的体验，谁就能在市场中站得住脚。在关乎游戏体验层面，国产手机厂商们能够选择和提供的软硬件方案和技术已经越来越丰富和多元。

对此，小米集团合伙人、Redmi品牌总经理卢伟冰介绍，Redmi K50电竞版搭载骁龙8处理器，采用120Hz高刷新率OLED柔性直屏，出厂搭载最新的MIUI 13系统。此外，小米还发布了由Redmi与梅赛德斯-AMG F1车队联名打造的冠军版，其机身融入了众多汽车运动特色。

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