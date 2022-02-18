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财政部：进一步加大对国家级专精特新“小巨人”企业支持力度

2022年02月18日17:20 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （记者王震）在国务院新闻办公室18日举行的新闻发布会上，财政部经济建设司司长符金陵在回答记者提问时表示，2022年将积极推出有利于工业经济稳定的政策；进一步加大对国家级专精特新“小巨人”企业的支持力度，鼓励地方安排中小企业纾困资金等。

受新冠肺炎疫情等因素影响，我国工业经济发展面临一些挑战，工业领域的部分行业面临大宗商品价格高位运行、企业利润下降等问题。

对此，符金陵表示，去年以来，财政部积极配合相关部门研究出台了一系列提振工业经济的政策措施，包括支持做好能源保供、支持大宗商品保供稳价、支持制造业中小企业发展等。2022年，财政部将按照中央经济工作会议确定的稳字当头、稳中求进工作总基调，积极推出有利于工业经济稳定的政策，适当靠前、提升效能，推动工业经济稳定增长。

一是实施新的减税降费政策，帮助中小微企业纾困解难。包括：加大中小微企业设备器具税前扣除力度，扩大地方“六税两费”减免政策适用主体范围，加大小型微利企业所得税减免力度等。

二是管好用好专项债券资金，保障重点项目建设。2021年12月，已提前下达各地2022年新增专项债券额度1.46万亿元，截至1月底地方已发行新增专项债券4844亿元。

三是增加专项资金和国有资本经营预算规模，支持提升产业链供应链现代化水平。支持一批短板弱项攻关，建设一批公共服务平台，推进一批重大技术装备、新材料产品应用。

四是支持充分挖掘国内需求潜力，以需求拉动工业产品供给。如，继续实施新能源汽车购置补贴政策，支持加快充电桩等配套设施建设；适当增加中央基建投资，适度超前开展基础设施建设等。

五是加大对中小企业纾困帮扶力度，助力市场主体平稳运行。包括实施普惠金融发展示范区奖补政策，进一步加大对国家级专精特新“小巨人”企业的支持力度，鼓励地方安排中小企业纾困资金等。

(责编：王震、高雷)

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