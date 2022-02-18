人民网北京2月18日电 （记者王震）国务院新闻办公室18日就促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困发展有关措施举行新闻发布会，财政部经济建设司司长符金陵表示，今年将聚焦服务业领域困难行业，精准施策、集中发力，加大普惠性税收政策支持力度，对特殊困难行业予以政策倾斜，坚决制止乱收费、乱摊派、乱罚款。

符金陵说，近年来，特别是疫情发生以来，按照党中央、国务院决策部署，财政部会同相关部门出台了一系列减税降费政策措施，对稳定市场预期，帮助服务业行业企业应对疫情影响，发挥了积极作用。2022年，中央财政将从三个方面出台实施精准帮扶的减税降费措施，帮助服务业困难企业渡过难关。

一、加大普惠性税收政策支持力度。

今年将延续实施2021年底到期的支持小微企业和个体工商户的减税降费措施并加大政策优惠力度，进一步缓解小微企业和个体工商户经营压力，服务业行业企业将充分受益。一是延续服务业增值税加计抵减政策，2022年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额。二是2022年扩大“六税两费”适用范围，将省级人民政府在50%税额幅度内减征“六税两费”的适用主体，由增值税小规模纳税人扩展至小型微利企业和个体工商户。三是鼓励各地可根据条例授权和本地实际，2022年对缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的纳税人给予减免。四是2022年加大中小微企业设备器具税前扣除力度。中小微企业2022年度内新购置的单位价值500万元以上的设备器具，折旧年限为3年的可选择一次性税前扣除，折旧年限为4年、5年、10年的可减半扣除。企业可按季度享受优惠，当年不足扣除形成的亏损，可在以后5个纳税年度结转扣除。

二、对特殊困难行业予以政策倾斜

针对受疫情等因素影响较大的服务业，进一步实施有针对性、有力度的助企纾困税收政策措施。2022年,免征轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车等公共交通运输服务增值税。

三、坚决制止乱收费、乱摊派、乱罚款

采取切实有效措施制止乱收费、乱摊派、乱罚款行为，研究实施专项整治行动方案，完善整治涉企乱收费协同治理和联合惩戒机制，防止对服务业的各项助企纾困政策效果被“三乱”抵消，确保政策效果不打折扣。

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