原标题：科技让冰雪运动更干净

北京冬奥会正在进行，运动员们在晶莹的冰和洁白的雪上竞技，给全世界观众奉献出一场又一场精彩的角逐。有趣的是，在本届冬奥会上走红的，除了各国参赛运动员和吉祥物“冰墩墩”，还有“猎豹”“飞猫”等摄像头。它们的走红，反映了大众对公平竞赛的渴求，对“干净金牌”的尊重。

在初期的几场短道速滑比赛中，高清摄像系统全程无死角记录了比赛过程中的全部细节，把犯规动作拍得清清楚楚，几名热门选手因犯规出局。正是因为高清摄像头和其背后的AI（人工智能）视觉技术，精准捕捉赛事瞬间，让比赛更公平、更精彩。

短道速滑允许一定的身体接触，这也导致其危险性较高、容易出现争议。本届冬奥会上，短道速滑比赛在首都体育馆举行，这里有40台4K超高清摄影机阵列加上3台8KVR摄像头全场环绕的飞猫摄像系统，多机位、超高清，视角全覆盖，除转播画面外，也能辅助判罚。还有仲裁摄像系统，通过固定摄像机精准拍摄，能够以慢动作模式，细致分析运动员的每一个动作。这些摄像系统，让犯规无所遁形、无可抵赖，被网友评为“冬奥场馆内的第二位裁判”。

让比赛更干净的，还有各种高科技为运动员带来的保护，比如防切割的短道速滑战衣。本届冬奥会上，“任子威穿了鲨鱼皮”这一话题一度登上热搜，这是因为一个比赛视频让大家为他捏了一把汗。视频中显示，犯规的别国运动员摔倒后，脚部抬起，冰刃划向我国短道速滑运动员任子威。好在任子威安然无恙，他身穿的国产比赛服上有高科技，全身防切割，面料防切割强度是钢丝的15倍！

反兴奋剂是科技维护赛场公平的传统领域，本届冬奥会也格外重视。

中国反兴奋剂中心积极参与并领导国际反兴奋剂技术的科技创新，开展应用干血点兴奋剂检测技术：干血点是革命性的检测方法，便携、可靠、易储存、抽血少、易操作，还可以扩大禁用物质和方法检查面。北京冬奥会上启用干血点检测，所使用的检测器材全部由国内厂家生产制造，这也是奥运会历史上首次应用此项技术。

《奥林匹克宪章》赋予奥林匹克精神的内容是：“相互理解、友谊长久、团结一致和公平竞争。”人们期待奥运健儿们公平竞争，堂堂正正、干干净净赢得比赛。中国科技保障奥运公平竞争，这是对奥林匹克精神的尊重，赢得了参赛各国的友谊，也展示了中国人开放自信、公正团结、“一起向未来”的精神风貌。

科技让冰雪运动更干净！我们期待着，中国科技为北京冬奥会带来更公平公正的赛场环境，实现运动成绩和精神文明双丰收，以“冬奥热”带动“冰雪热”！

(责编：罗知之、初梓瑞)