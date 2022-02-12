各地交通运输部门为保安全保畅通插上“智慧翅膀”
2022年02月12日12:00 | 来源：人民网
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人民网北京2月12日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月12日（春运第26天），全国预计发送旅客2791万人次，其中铁路发送旅客710万人次，公路1930万人次，水路40万人次，民航111万人次。全国高速公路预计流量3052.25万辆。
春运期间，各地交通运输部门巧用科技手段，为保障群众出行安全畅通插上“智慧翅膀”。
为充分发掘高速公路车辆通行大数据潜在价值，广东交通运输部门引导企业开发广东智慧高速大数据平台，对车流量实时监测、精准定位、精准服务，为各部门提供交通大数据服务。
南通港充分利用“ETC便捷过闸”软件，尽量避免船员上岸办理过闸业务，同时对电煤、集装箱物资等开辟绿色通道，确保重点物资船舶及时安全过闸。
扬州公路部门运用无人机巡航等科技手段，加强对辖区国省道实时视频巡查，对重点路段、城市主要出入口做到定时巡查。同时，通过路网监控智能分析系统，及时有效疏导道路拥堵、处理交通突发事件。
国务院联防联控机制春运工作专班提醒，南方地区将持续阴雨雪天气，京津冀晋内蒙古将有明显降雪，需防范给交通出行带来不利影响。
(责编：王连香、吕骞)
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