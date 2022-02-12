人民网北京2月12日电 （王绍绍）当前，“六稳”“六保”工作持续推进。数据显示，2021年全国城镇新增就业1269万人，比2020年增加了83万人。“近两年，我国经济运行总体平稳，经济基本面的增长保证了就业全局的平稳，但疫情确实对我国的就业问题产生了一定的影响。”中国人民大学劳动人事学院院长、共同富裕研究院研究员赵忠在接受人民网财经采访时表示。

在疫情的冲击之下，我国城镇和农村的就业受到了哪些影响？在赵忠看来，疫情对物流和国际贸易等都产生了一些限制，这在一定程度上冲击了市场环境，从而影响到市场主体，传导到劳动力市场之后就对城镇和农村的就业造成一定影响，尤其是旅游、餐饮、交通运输等产业。

“疫情防控需要在一定程度上需要限制人口的流动，这对外出务工群体的就业会产生限制。”赵忠表示，在2020年上半年尤其明显，我国2020年有2.85亿农民工，疫情对他们外出务工的机会和工作的稳定都造成了不小冲击。

此外，赵忠表示，一般而言，包括大学生在内的青少年群体失业率较高，面临初入劳动力市场的问题，疫情使青少年由学校到劳动力市场的转变更加困难。

就业是最大的民生，又该如何稳就业、保就业？赵忠表示，在宏观层面，我国一直坚持疫情防控和经济发展两手抓，成效已经凸显。2020年第一季度GDP同比增长速度受疫情影响，为-6.8%，但从第二季度GDP同比增长速度就转负为正，2020年GDP增长2.3%，2021年增长8.1%。经济基本面的增长保证了就业全局的平稳。

据人力资源和社会保障部和国家统计局的统计，2021年，全年城镇新增就业1269万人，比上年增长7.1%，1-10月就提前完成全年目标；城镇登记失业率为5.1%，控制在目标之内；农村劳动力转移就业2.92亿人，恢复到了2019年的水平。同时，基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到10.21亿人、2.26亿人、2.79亿人。

就业优先战略和就业组合政策对保持就业的韧性起到了积极作用。赵忠认为，减轻企业负担、保市场主体、激发市场主体活力是保就业和稳就业的根本。其中依靠信息技术和数字技术等科学技术，通过互联网等手段减缓和化解疫情对商品市场的冲击起到了积极作用。“同时还要优化就业服务，通过传统手段和现代技术等方式，助力劳动力市场供给方与需求方匹配，减少劳动力市场的摩擦。”赵忠说。

赵忠还表示，点面结合的就业政策对保持就业稳定发挥了积极作用，例如大学生就业，我国出台了研究生扩招、设立暂时性岗位等政策；针对农民工群体，我们开通了点对点的专车、专列服务。

数据显示，在经济稳定恢复增长的同时，收入和消费也持续恢复。2021年全国居民人均可支配收入35128元，扣除物价因素后比上年实际增长8.1%；

2021年全国居民人均消费支出24100元，实际增长12.6%。分城乡看。赵忠表示，居民收入和消费的恢复拉动了经济，支持了就业的稳定和增长。

“经济基本面的增长、市场主体的稳定、收入和消费的持续恢复、社会政策的兜底，以及就业的组合拳政策和对不同群体的精准措施，一起保持了我国就业总体的稳定。”赵忠说。

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