人民网北京2月25日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月25日（春运最后一天），全国预计发送旅客2778万人次。其中铁路预计发送旅客560万人次，公路2070万人次，水路35万人次，民航113万人次。全国高速公路预计流量2993.31万辆。

2022年春运总体平稳有序，客流总量低位运行，全国预计发送旅客10.5亿人次。回顾为期40天的春运，各地交通运输部门聚焦保安全保畅通，提交了一份亮眼成绩单。

河南省交通运输部门实施精准服务。对2月28日前河南省内企业租用（含合租）河南籍合法营运的客运包车，实行“点对点”员工返岗复工运输纳入绿色通道政策范围，免收往返高速公路通行费并优先快捷通行。加大农村客运投入，有效防范农村货车、农用车违规载人等行为。联合河南省公安厅开展违法超限超载专项整治行动，强化春运期间重点营运车辆及网约车执法监管。

江苏省交通运输部门与人社、教育、文旅等部门加强协作，做好返岗返乡职工、学生、游客等群体出行控量工作。对有农民工返乡返岗、学生离校返校等集中运输需求，组织包车“点对点”运输。春运期间，与江苏省人社厅、江苏省发改委共同开展企业复工和农民工返岗专题调研，共开行企业及农民工包车4833趟次，共集中疏运返岗人员20余万人次。

辽宁省交通运输部门制定印发《道路客运市场专项整治行动方案》，严厉打击超员、甩客宰客及非法营运等违法行为，切实维护旅客和经营者的合法权益。截至目前，共出动检查人员15969人次，出动执法车辆5061台次，检查车辆30833辆。

截至2月25日上午，福建海事部门共保障进出港船舶33733艘次、保障客渡船23407艘次、安全运送旅客180.4万人次、保障煤电油气等重点物资运输1482万吨；发放安全信息3.23万条；监管载运危险货物船舶1662艘次、货运量770万吨；保障383艘回乡过年船安全。浙江省海事部门共保障海上运送旅客282万人次，内河运送旅客38.4万人次，进出货物1.18亿吨，其中危险货物4314.2万吨，值班与应急待命14219人次。

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