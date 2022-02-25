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我国互联网普及率达73.0% 网民人均上网时长每周28.5小时

2022年02月25日18:04 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （申佳平）据中国互联网络信息中心官网消息，第49次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)今日在京发布。《报告》显示，截至2021年12月，我国网民规模达10.32亿，互联网普及率达73.0%，我国网民人均每周上网时长达到28.5个小时。

网络基础设施全面建成 工业互联网取得积极进展

《报告》显示，在网络基础资源方面，截至2021年12月，我国域名总数达3593万个，IPv6地址数量达63052块/32，同比增长9.4%；移动通信网络IPv6流量占比已经达到35.15%。在信息通信业方面，截至2021年12月，累计建成并开通5G基站数达142.5万个，全年新增5G基站数达到65.4万个；有全国影响力的工业互联网平台已经超过150个，接入设备总量超过7600万台套，全国在建“5G+工业互联网”项目超过2000个，工业互联网和5G在国民经济重点行业的融合创新应用不断加快。

网民规模稳步增长 农村及老年群体加速融入网络社会

《报告》显示，2021年我国网民总体规模持续增长。

一是城乡上网差距继续缩小。我国现有行政村已全面实现“村村通宽带”，贫困地区通信难等问题得到历史性解决。我国农村网民规模已达2.84亿，农村地区互联网普及率为57.6%，较2020年12月提升1.7个百分点，城乡地区互联网普及率差异较2020年12月缩小0.2个百分点。

二是老年群体加速融入网络社会。得益于互联网应用适老化改造行动持续推进，老年群体连网、上网、用网的需求活力进一步激发。截至2021年12月，我国60岁及以上老年网民规模达1.19亿，互联网普及率达43.2%。老年群体与其他年龄群体共享信息化发展成果，能独立完成出示健康码/行程卡、购买生活用品和查找信息等网络活动的老年网民比例已分别达69.7%、52.1%和46.2%。

网民上网总时长保持增长 上网设备使用呈现多元化

《报告》显示，我国网民的互联网使用行为呈现新特点：一是人均上网时长保持增长。截至2021年12月，我国网民人均每周上网时长达到28.5个小时，较2020年12月提升2.3个小时，互联网深度融入人民日常生活。二是上网终端设备使用更加多元。截至2021年12月，我国网民使用手机上网的比例达99.7%，手机仍是上网的最主要设备；网民中使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为35.0%、33.0%、28.1%和27.4%。

即时通信等应用广泛普及 在线医疗、办公用户增长最快

《报告》显示，2021年我国互联网应用用户规模保持平稳增长。一是即时通信等应用基本实现普及。截至2021年12月，在网民中，即时通信、网络视频、短视频用户使用率分别为97.5%、94.5%和90.5%，用户规模分别达10.07亿、9.75亿和9.34亿。二是在线办公、在线医疗等应用保持较快增长。截至2021年12月，在线办公、在线医疗用户规模分别达4.69亿和2.98亿，同比分别增长35.7%和38.7%，成为用户规模增长最快的两类应用；网上外卖、网约车的用户规模增长率紧随其后，同比分别增长29.9%和23.9%，用户规模分别达5.44亿和4.53亿。

(责编：申佳平、吕骞)

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