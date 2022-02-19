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原标题：多地房贷首付比例 最低降至20%

山东菏泽之后，又有其他地区传出房贷首付比例下调的消息。昨日，来自多个渠道的信息显示，重庆和江西赣州的不少银行也已经将首套房贷首付比例降至20%。受多地房贷首付比例下调的利好刺激，昨日，港股和A股的地产股全线普遍大涨。

银行举措

春节后首套房贷

首付比例下调

江西赣州房产中介向媒体证实，赣州首套房贷首付比例最低已降到20%，目前国有大行和一些股份行都执行此房贷政策，如果二套房在非限购区则首付30%、在限购区则首付50%。

当地某国有大行的信贷经理表示，赣州首套房的首付比例最低可以降至20%，但并非所有购房者都能享受最低比例，还要看开发商和楼盘的具体情况。

重庆某房地产中介人士表示，今年春节后，收到银行通知，购房者满足1年社保要求，购买首套房首付比例降为20%。

据报道，截至2月16日，重庆地区工商银行、邮储银行、招商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、华夏银行、重庆银行等银行的首套房首付比例最低均可降至20%。不过，对于二套房（结清）以及二套房（一套未结清）的情况，首付仍均为40%。

重庆地区住房未实施限购。据央行、银保监会于2016年2月发布的《关于调整个人住房贷款政策有关问题的通知》规定，在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。同时，银行业金融机构应结合各省级市场利率定价自律机制确定的最低首付款比例要求以及本机构商业性个人住房贷款投放政策、风险防控等因素，并根据借款人的信用状况、还款能力等合理确定具体首付款比例和利率水平。

业内分析

地方层面需求侧托底政策

还将持续出台

中信证券银行业首席分析师肖斐斐认为，部分地区下调首套房首付比例，仍在监管部门文件规定的浮动范围，属于因城施策下的局部合理调整，判断为销售下行背景下的“稳房价、稳预期”应对措施。此次菏泽市调整购房者的首付比例标志着需求端政策优化的开启，后续各地需求端政策有望依据销售情况而因城施策推进，此外地产融资政策亦有调整优化空间。

中信证券认为，地方层面需求侧托底政策还将持续出台。房地产政策中，需求侧属于地方政府因城施策的范畴。需求侧政策包括针对特定人群（比如进城务工人员、新就业大学生等新市民）的购房补贴等、住房交易税费的减免、首付比例的调整、首套房标准的优化、公积金贷款额度提升等。

国金证券研报也认为后续会有更多城市出台降低首付比例和降低房贷利率的措施。预计股市关注重心会逐渐从稳健为主的国企切换到高弹性的民企。

受多地房贷首付比例下调的利好刺激，昨日，港股和A股的地产股全线普遍大涨。A股的泰禾集团涨停，金地上涨6.47%，招商蛇口、保利发展、新城控股上涨幅度均超5%，万科上涨3.43%；港股的绿城中国上涨7.02%，华润置地上涨4.92%，融创中国上涨4.73%，世茂集团、佳兆业、富力地产、碧桂园涨幅均超2%。

(责编：申佳平、杨迪)