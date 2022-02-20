本报记者 王 珂 齐志明 潘俊强 肖家鑫

习近平总书记指出，要建立起扩大内需的有效制度，释放内需潜力，加快培育完整内需体系，加强需求侧管理，扩大居民消费，提升消费层次，使建设超大规模的国内市场成为一个可持续的历史过程。

2021年，我国最终消费支出拉动经济增长5.3个百分点，对经济增长的贡献率达到65.4%，是稳定经济增长的主要引擎。今年消费市场有望跑出更快速度，让我国经济增长主引擎的动力更加强劲。

新意满满，消费活力强

北京朝阳区三里屯太古里，商场里多了不少时尚品牌的北京首店乃至亚洲首店，首店、首发、首秀吸引着人们的消费热情。

新供给激发新活力。在“首店经济”等带动下，2021年北京市总消费、服务消费、社会消费品零售总额分别同比增长11%、13.4%、8.4%。

新，是当前我国消费市场的特点和亮点。从东部到中西部，从城市到农村，从实体零售到网上零售，从商品消费到服务消费……纵览我国消费市场，新技术、新模式、新业态加速涌现，每天新意满满。

新产品备受青睐——

看着不断上涨的销售数据，江苏金太阳纺织公司总监许利国心里美滋滋的。“没想到有了消费需求分析的帮助，设计出来的新产品能有这么大的销量！”去年，公司结合目标用户需求开展有针对性的产品创新，打造新优势。公司生产的床上四件套新品销量实现大幅增长。

新产品成为消费市场增长新亮点。商务部市场运行和消费促进司负责人徐兴锋介绍，去年，我国智能消费较快增长，5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的76%。

新服务刷新体验——

银泰百货浙江杭州武林店，市民李佳乐带孩子来购物之余，参加了商场组织的虎虎生威花灯会、亲子嘉年华等活动，“除了购物，还有很多新体验，逛起来更有意思。”买完东西，李佳乐不需再把商品拎回家，而是可以选择快递服务送到家。

改善体验才能抓住消费者。如今，越来越多的市场主体更加注重适应消费需求新变化，增强商品、服务、业态等供给结构对需求变化的适应性和灵活性，体验式、沉浸式、互动式新场景不断涌现，用更加优质的服务体验赢得消费者好评。

新观念深入人心——

江西南昌市青云谱区市民李文华来到华宏汽车用户中心，准备交预付款。“我买的这款新能源汽车不仅节能环保，而且更加智能，我们全家都很满意。”李文华开心地说。华宏汽车集团有关负责人介绍，仅春节期间，这款新能源汽车就被预订了20多台。

消费不浪费，绿色更时尚。我国绿色消费蓬勃发展。去年，我国新能源汽车销量达到352.1万辆，比上年增长1.6倍；二手车交易量达到1758.5万辆，同比增长22.6%。

底气十足，消费潜力大

今年春节喜逢北京冬奥会，注定不一般。

北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”“火”了！在不少专卖店的门口，购买“冰墩墩”的消费者排起了长队。在网上，“冰墩墩”一经发布就被抢购一空。

冰雪运动“火”了！某电商平台数据显示，冰雪运动相关订单量大幅增长，1月针对初学者的冰雪运动线上体验课程搜索量环比增幅超过1倍。

冰雪旅游“火”了！冰雪旅游热度快速提升，相关产品预订火热，某电商平台冰雪类型景区订单量较去年同期增长68%。

“在我国这样的大市场，稳消费底气十足。”中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长王蕴说。我国有14亿多人口，人均国内生产总值已经突破1.2万美元，是全球最有潜力的消费市场。居民消费优化升级，同现代科技和生产方式相结合，蕴含着巨大增长空间。

消费基础稳——

春节期间，走进河南项城市德银超市，浓浓的过节氛围扑面而来。“发了年终奖，带孩子来买几身新衣服。”和家人一起来购物的市民李春燕说。超市监测数据显示，当日进店客流量将近2万人次。“我们准备了充足的货源，持续提升商品品质，让消费者买得更满意。”德银超市负责人马楠说。

当前，我国中等收入群体不断扩大，居民收入水平稳步提升，2021年我国居民人均可支配收入达3.5万元，比上年增长了9.1%，稳住了消费基础。与此同时，我国经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变，完全有基础、有条件、有信心、有能力保持经济平稳健康可持续发展，为消费提供最可靠的支撑。

消费预期稳——

“我国统筹疫情防控与经济社会发展，我们的生意一定会越来越好。”北京延庆区一家民宿的经营者王乐文说。2020年初，受新冠肺炎疫情影响，王乐文经历过一段时间的停业。经过不断调整经营模式、完善疫情防控措施，他经营的十几间民宿生意十分火爆。

“预期持续回稳，消费升级的势头不会减弱。”中国旅游研究院院长戴斌说。随着常态化疫情防控政策更加精准、科学，住宿、餐饮、家政等行业有望实现更加稳定的发展。

消费政策稳——

空心挂面、冠县酥肉、铝编手工艺品……在山东冠县举办的首届电商年货节上，当地农特产品搭上电商快车，销售渠道更宽；广大市民“足不出户购年货”，享受到更多实惠便利，释放出城乡消费新活力。“去年县里成立工作专班，推进农村电商人才队伍建设，从政策环境、技能培训、人才培育等方面帮助我们做大电商市场，销售额实现新突破。”冠县东源农产品有限公司总经理刘栋田说。为期14天的年货节，线上线下参与商家的销售额达1000余万元。

商务部消费促进司负责人表示，今年商务部将坚定实施扩大内需战略，坚持稳字当头、稳中求进，统筹做好疫情防控和消费促进工作，促进消费持续恢复和升级，更好服务构建新发展格局。

精准发力，消费前景好

今年，海南离岛免税销售实现“开门红”，离不开海南多方面的用心之举。中免集团三亚国际免税城节前引进多家品牌的海南免税首店，还推出线上线下促销活动，受到消费者欢迎。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬认为，当前，我国内需本身的结构和动力在发生转变。未来，我国强大的国内市场规模优势将更加凸显。只要精准发力，我国消费市场就能拥抱更广阔的前景。

提升传统消费能级，加快新型消费发展。

“释放潜力，创新是最好的钥匙。”王蕴说。无论是传统消费，还是新型消费，相关政策都要精准发力，用新供给满足新需求、形成新动力。比如在传统消费领域，要继续深化汽车流通领域改革，鼓励开展家电家具促销活动，更好促进餐饮等服务消费恢复发展。

在新型消费领域，陈丽芬认为，近年来，“云经济”、“云消费”、无接触交易服务发展较快，表明发展消费新模式新业态、促进线上线下融合，是消费的重要增长点。要研究进一步鼓励发展新业态新模式新场景，壮大智能、定制、体验、时尚等新型消费。

促进城市消费升级，补齐乡村消费短板。

城市消费体量大、占比高。在王蕴看来，要加快推进国际消费中心城市培育建设，推动步行街高质量发展，开展智慧商圈、智慧商店示范创建，让城市生活更加有品质；还要加快建设一刻钟便民生活圈，健全社区商业配套设施，让城市生活更加有温度。

与此同时，乡村消费潜力大，发展空间广阔。陈丽芬认为，要加快构建国内统一市场，健全现代流通体系，提高城乡配送效率，丰富适合农村消费者的商品供给，加强农产品供应链体系建设，促进工业品下乡和农产品进城双向流通。

大力创新商品消费，加速发展服务消费。

“真没想到，在家就能用上这些高科技。”最近，浙江杭州市萧山区浦阳镇江西俞村的老人们笑逐颜开。村里依托5G技术，加快数字化乡村建设，让老人们尝到了数字赋能乡村建设的甜头。村里老人佩戴上智能手表，再配合“监护神器”联动摄像头、监测睡眠质量的智慧床垫等智能设备，可以享受更舒心的居家养老服务。

2021年，我国商品零售额增势较好，比2020年增长11.8%，比2019年增长9.2%，两年平均增长4.5%。从两年平均增速看，所有类别商品零售额均保持增长。进一步创新产品供给，提升服务水平，将更好满足消费升级需求。

开局稳还要全年稳。今年，随着我国加快构建新发展格局，稳步实施扩大内需战略，一系列扩大消费的举措效果持续显现，居民消费将继续稳步恢复、稳中提质，更好发挥国民经济平稳运行的“稳定器”和“压舱石”作用。

《 人民日报 》（ 2022年02月20日 01 版）

(责编：赵欣悦、白宇)