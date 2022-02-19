张国山

近日，国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》（以下简称《规划》），围绕“大市场、大质量、大监管”一体推进市场监管体系完善和效能提升，推进市场监管现代化。《规划》从基础制度、体制机制、工具创新、长效机制、基础能力五个方面，对构建现代化市场监管体系进行了整体安排，既有理论的科学性和现实的针对性，又有系统的逻辑性和着眼长远的战略性。制度、体制、机制、工具和能力是监管的基本要素，也是监管效能的决定要素，五者构成的监管体系符合监管科学理论和我国监管工作实践。基础制度和基础能力是监管效能的根基，体制机制是监管效能的支柱，监管工具是监管效能的触角，它们联结贯通、相互作用，共同促进和支撑监管效能提升。

完善市场监管基础制度

《规划》从健全法律规范体系、提高基础制度的科学化水平、推进监管制度型开放三个方面着力，向“系统完备、科学规范、运行有效”和立改废释衔接配套的法律规范体系要效能，确保立法跟进改革和创新。着力完善公平竞争监管、知识产权保护、信用监管、质量安全监管等重点制度规则，带动市场监管基础制度整体科学化，向制度和监管的科学化要效能。国际化、全球化的总体趋势不可逆转，这不仅是市场开放性和国际化的需要，也是市场监管国际交流和合作的需要。《规划》就此提出着力在竞争政策实施、数字经济治理、知识产权保护、质量基础设施、质量安全监管、技术性贸易措施等领域推进开放合作，向监管制度型开放要效能。

完善市场监管体制机制

《规划》坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦制约监管效能提高的体制机制弊端，从优化监管事项层级配置、强化跨部门综合监管、深化综合执法改革三个方面精准施治。毋庸讳言，这三个问题是我国基层监管中遇到的难题，也是监管理论上的“监管难题”，亟待大力破解。《规划》提出根据层级履职优势，结合监管事项风险范围和专业要求，合理划分层级职责、条块职责并科学配置监管资源，同时嵌入动态调整机制，具有创新性和建设性。综合执法是市场监管的优势职能，也是提升监管效能的重要方面，其改革取得很大进展和实效，但也存在一些不足，需要进一步深化。《规划》提出深化综合执法改革，强调要建立横向协同、纵向联动的执法办案机制，建立健全信息通报、案件移交、执法反馈等日常监管与综合执法衔接协调机制，探索建立分类执法机制，提高综合执法效能。

创新丰富市场监管工具

面对超大规模市场和层出不穷的新技术新业态新模式，紧靠单一的监管工具，是难以监管好市场的，必须创新和丰富监管工具。《规划》突破性地提出了“完善阶梯式监管工具”，针对不同的违法情节情形，选用不同的监管工具，采取不同的监管方式，比如普法宣传、合规指南、行政指导、行业公约、公开承诺、约谈、警告、检查执法等监管手段。这类似西方国家提出的金字塔式监管工具，富有新意、非常超前。同时，《规划》扩展性地提出了“完善市场化社会化多元监管工具”，运用市场机制推动主体责任和监督责任落实，完善落实内部举报人奖励政策、加强行业自律、强化舆情监测等。这些多样化的监管工具增加了选择性，也增强了适合性，有利于提升监管效能。

健全信用监管长效机制

《规划》体现了重点论原则，把战略性、基础性和长效性的信用监管机制作为重点进行规划设计。《规划》明确信用信息归集、信用约束激励、信用分类监管三个重点建设环节，着重在打破信息分割、实现信息共享、健全标准规范、扩展和延伸信用约束作用范围、健全惩戒对象认定流程、信用评价和分类监管的深化等方面提出要求。特别提出要强化信用监管对重点领域监管的支撑作用，建立食品药品、特种设备、重点工业产品质量安全等领域信用监管专门制度，以此提升产品质量安全综合治理水平。信用监管机制的持续完善，必将对市场监管效能提升产生越来越广泛的积极影响和效果。

增强市场监管基础能力

《规划》从科技支撑和基层机构与队伍建设等方面，对增强市场监管基础能力进行了谋划和部署，体现了基础能力建设“两手抓”的有效方法。一手是科技力量，加快推进智慧监管、加强科技支撑体系建设，加大市场监管先进科技手段利用和科技创新的力度，以解决传统手段难以处理的监管难题，全面提高市场监管现代化水平；一手是人才队伍，包括统筹推进市场监管人才队伍建设，加快高水平市场监管智库和综合型研究机构建设，推进基层市场监管标准化规范化建设等，这是市场监管事业发展的重要基础，是现代化市场监管体系不可或缺的重要部分。

（作者系首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院院长）

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