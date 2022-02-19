人民网北京2月19日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日市场监管总局发布了《2021年厨卫电器产品质量国家监督抽查情况通报》（以下简称《通报》）。《通报》显示，此次抽查产品的不合格发现率为19.1%。

厨卫电器产品是指在厨房或卫生间使用的家用电器，其产品质量与消费者的人身健康安全密切相关。据了解，此次厨卫电器产品质量国家监督抽查共抽查了518家企业生产的545批次厨卫电器产品，涉及吸油烟机、厨房机械、电磁灶、电热水壶、电烤箱及烘烤器具、洗碗机、储水式电热水器等7种产品。

《通报》公布的抽查结果显示，11批次产品涉嫌假冒、无证无照生产或未加贴有效能效标识，已交由企业所在地市场监管部门处理。在对其余514家企业生产的540批次产品进行检验后，发现103批次产品不合格，不合格发现率为19.1%。

吸油烟机不合格发现率为18.5%

《通报》公布的抽查结果显示，在吸油烟机产品方面，本次抽查了5个省（市）64家企业生产的66批次产品，其中1批次涉嫌假冒，已交由企业所在地市场监管部门处理。检验的64家企业生产的65批次产品中，发现12批次产品不合格，不合格发现率为18.5%，较上次抽查上升0.3个百分点。近3年该产品不合格发现率分别为22.5%、18.2%、18.5%。

据了解，本次重点抽查检验了产业集聚区广东省55家生产企业的56批次产品，占检验批次总数的86.2%，检出12批次产品不合格，不合格发现率为21.4%。

厨房机械不合格发现率为10.5%

《通报》公布的抽查结果显示，在厨房机械方面，本次抽查在流通领域开展，共抽查了7个省（市）37家企业生产的38批次产品，发现4批次产品不合格，不合格发现率为10.5%，较上次抽查上升1.4个百分点。该产品近3次国家监督抽查不合格发现率分别为11.5%、9.1%、10.5%。

据了解，本次抽查主要涉及产业集聚区广东省的企业，共抽查检验17批次产地为广东省的产品，占抽查批次总数的44.7%，检出1批次产品不合格，不合格发现率为5.9%。

电磁灶不合格发现率为54.1%

据了解，市场监管总局组织的产品质量国家监督抽查近年来首次在流通领域抽查电磁灶，抽查了8个省（市）78家企业生产的78批次产品，其中1批次涉嫌无证生产，4批次涉嫌未加贴有效能效标识，5批次涉嫌假冒，已交由企业所在地市场监管部门处理。在检验的74家企业生产的74批次产品中，发现40批次产品不合格，不合格发现率为54.1%。

《通报》显示，此次抽查不合格项目涉及对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、接地措施、能效等级、端子骚扰电压、辐射骚扰。本次抽查发现的主要问题集中在电磁兼容指标上，40批次不合格产品中有38批次为电磁兼容指标不合格。

据了解，本次抽查主要涉及产业集聚区广东省的企业，共抽查检验55批次产地为广东省的产品，占检验批次总数的74.3%，检出35批次产品不合格，不合格发现率为63.6%。另外，抽查了4批次产地为福建省的产品，检出3批次不合格。

电热水壶不合格发现率为18.3%

《通报》显示，在电热水壶方面，本次抽查在流通领域开展，共抽查了10个省（市）129家企业生产的131批次产品，其中24批次产品不合格，不合格发现率为18.3%，较上次抽查上升4.7个百分点。该产品近3年国家监督抽查不合格发现率分别为2.2%、13.6%、18.3%。

据了解，本次抽查不合格的项目涉及对触及带电部件的防护、输入功率和电流、非正常工作、电源连接和外部软线、接地措施。

《通报》显示，本次抽查主要涉及产业集聚区广东省的企业，共抽查检验97批次产地为广东省的产品，占抽查批次总数的74.0%，检出20批次产品不合格，不合格发现率为20.6%。

电烤箱及烘烤器具不合格发现率为6.8%

据了解，在电烤箱及烘烤器具方面，本次抽查在流通领域开展，共抽查了11个省（区、市）88家企业生产的103批次产品，其中7批次产品不合格，不合格发现率为6.8%，较上次抽查上升1.2个百分点。该产品近3年国家监督抽查不合格发现率分别为8.0%、5.6%、6.8%。

《通报》显示，此次抽查不合格项目涉及发热、接地措施、稳定性和机械危险、结构、螺钉和连接。

据了解，本次抽查主要涉及广东省、浙江省等产业集聚区的企业，抽查了39批次产地为广东省的产品，检出2批次产品不合格，不合格发现率为5.1%；抽查了25批次产地为浙江省的产品，检出2批次不合格，不合格发现率为8.0%。

洗碗机不合格发现率为3.8%

据了解，在洗碗机方面，本次抽查在流通领域开展，共抽查了7个省（市）23家企业生产的26批次产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率为3.8%，较上次抽查下降16.2个百分点。该产品近3年国家监督抽查不合格发现率分别为20.0%、20.0%、3.8%。

《通报》显示，本次抽查重点对输入功率和电流、对触及带电部件防护、发热、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接等16个项目进行了检验，发现1批次产品结构项目不合格。

储水式电热水器不合格发现率为14.6%

据了解，在储水式电热水器方面，本次抽查了8个省99家企业生产的103批次产品，其中15批次产品不合格，不合格发现率为14.6%，较上次抽查上升2.5个百分点。近3年国家监督抽查不合格发现率分别为16.7%、12.1%、14.6%。

《通报》显示，本次抽查不合格项目涉及电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接、容量、能效等级。

据了解，本次重点抽查检验了产业集聚区广东省77家生产企业的78批次产品，占抽查批次总数的75.7%，检出14批次产品不合格，不合格发现率为17.9%。

《通报》显示，经技术机构分析，厨卫电器产品不合格的主要原因：一是企业对产品标准不了解，产品结构设计不合理，质量控制不严格。二是企业为降低成本，少用配件或使用了不满足标准要求的配件。三是企业为提高销量，虚标产品参数。

《通报》要求，将强化抽查结果处理，依法查封、扣押不合格产品，责令不合格产品销售企业停止销售同一产品，全面清理、依法处置库存不合格产品；责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品，并明确整改要求，督促落实整改措施，及时组织复查。对涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。

据了解，市场监管部门还将开展质量专项治理。广东省市场监管局要针对吸油烟机、电磁灶、电热水壶、储水式电热水器等产品开展产业集聚区质量专项整治，加大辖区内重点企业监督检查力度，综合运用多种手段，保持质量监管高压态势，严肃处理质量违法行为，着力提升质量水平。

(责编：杨迪、高雷)