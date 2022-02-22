2022年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要起步之年，也是“十四五”战略规划贯彻实施的关键之年。全国两会前后，各部委密集召开新闻发布会，释放中国经济高质量发展重要信号。人民网特别推出“稳中求进谱新篇”系列综述，阐释新形势新理念，解析大主题大举措，为2022年中国经济工作鼓干劲聚才智。

“积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，政策发力适当靠前，推动经济持续健康发展和社会大局稳定。”

中央经济工作会议指出，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。财政如何担负起稳定宏观经济的责任？财政政策将如何靠前发力？2月22日，国新办举行财政改革与发展工作新闻发布会，财政部有关负责人给出了答案。

稳定经济大盘，提升积极的财政政策效能

财政部部长刘昆指出，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，是党中央、国务院统筹国内外形势作出的重大决策部署，贯穿了新发展理念的要求，也体现了稳字当头、稳中求进的工作总基调。

积极的财政政策提质增效、更可持续，有力有效对冲经济下行压力，稳定宏观经济大盘。2021年，财政部强化跨周期调节，加大资金统筹力度，保持必要的财政支出规模，推动经济运行保持在合理区间；精准实施减税降费，新增减税降费约1.1万亿元，助力企业纾困发展；推动财政资金直达机制常态化并扩大范围……

今年财政部将重点做好六方面工作：一是实施更大力度减税降费，让市场主体有更多获得感；二是保持适当支出强度，重点支持科技攻关、生态环保、基本民生、区域重大战略、现代农业和国家“十四五”规划重大项目，提高支出精准度，不撒“胡椒面”；三是合理安排地方政府专项债券；四是加大中央对地方转移支付，继续向困难地区和欠发达地区倾斜，兜牢基层“三保”底线；五是坚持党政机关过紧日子，中央财政带头，继续压减非重点、非刚性支出。地方财政也要从严从紧，节俭办一切事业；六是严肃财经纪律，加强和改进地方财经秩序，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

“财政政策如何适当靠前发力，实际上就是要用好政策工具箱，打足提前量，早出台政策、早落地见效。”刘昆说。

纾困中小企业，进一步加大税费优惠力度

“中小微企业是国民经济和社会发展的重要力量，在扩大就业、促进技术创新、改善民生等方面都具有不可替代的作用。”财政部副部长余蔚平指出，受新冠肺炎疫情的影响，一些中小企业生产经营面临困难。在支持中小企业纾困发展方面，财政部研究出台一系列纾困发展政策，帮助中小企业恢复元气、更好发展。

一是降低中小企业税费负担。继续实施减税降费，对制造业小微企业的国内增值税、企业所得税全部缓税，制造业中型企业按照50%缓税。延长实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率等。

二是缓解中小微企业融资难、融资贵的问题。继续加大创业担保贷款贴息力度，2021年，中央财政拨付创业担保贷款贴息和奖补资金63.36亿元，同比增长65.9%。支持打造普惠金融示范区，优化中小微企业融资环境。

三是支持“专精特新”高质量行动。2018-2022年，中央财政安排约90亿元，推动中小企业双创升级。2021年，启动支持中小企业“专精特新”发展奖补资金，实现了“小巨人”企业全国覆盖。

下一步，财政部将精准聚焦中小微企业纾困发展，进一步加大税费优惠力度，综合运用融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式，引导撬动金融资源流向中小微企业，让中小企业焕发更大的生机。

带头过紧日子，把省出来的钱用于改善民生

“政府的日子现在是越过越紧了。”刘昆指出，政府过紧日子不是一个短期的应对措施，而是必须长期坚持的方针政策。党政机关特别是中央机关要带头厉行节约，把钱省下来用于支持民生和市场主体。

以中央为例，中央本级支出连续两年负增长，中央部门财政拨款“三公”经费连年压减，从2019年的81.07亿元减少到2021年的51.87亿元，累计下降了36%。

刘昆表示，要把坚持勤俭办一切事业内化为一种政治自觉和政治担当，拧紧政府过紧日子的弦，节用裕民。

一是要科学安排压支出。今年中央财政将进一步压减非刚性非重点支出，拉紧钱袋子，把能省的钱省下来，保障机关运行等刚性急需支出。

二是精打细算过日子。严控会议、差旅、培训、论坛等支出，严禁新建扩建政府楼堂馆所，不该开的会一个不开，不该上的项目一个不上，不该花的钱一分不花，把花的钱花到点子上。

三是提质增效挖潜力。强化追踪问效，通过绩效评估，倒逼各单位切实提高资金使用效益，让有限的钱花出最好的效果。

(责编：王震、吕骞)