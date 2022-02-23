人民网北京2月23日电 （记者罗知之）2月22日晚间，中国支付清算协会发布了《中国支付清算协会关于优化条码支付服务的公告》（以下简称《公告》）。《公告》指出，新设“个人经营收款码”，用户可自由选择使用。此外，现行“个人收款码”不关闭、不停用、功能不变。随后，微信、支付宝均做出回应称，个人收款码可以继续使用，将陆续邀请用户升级。

《公告》提出，第一，进一步优化营商环境，提供更加精准和便捷的支付服务。新设“个人经营收款码”，用户可自由选择使用。用户使用“个人经营收款码”，服务不减、体验不变，赋码过程免费，并可享受更高效的交易对账等服务。

第二，现行“个人收款码”不关闭、不停用、功能不变。

第三，尊重用户的知情权和选择权，会员单位要畅通渠道，加强对用户的沟通和解释，避免不法分子借机诈骗。

微信回应表示，2022年3月1日之后，个人收款码可继续使用。同时，结合用户收款情况，将陆续通过微信收款助手消息通知等方式发出邀请，在用户自愿情况下提供个人经营收款码，免费领取物料码牌，还能享受经营账本、经营分析等更多权益和服务。用户如果希望申请，“收款小账本”首页会逐步向用户开放申请入口，申请完成后可享受同等待遇。同时，用户原有个人收款码不停用、不关闭、功能不变。

支付宝回应称，2022年3月1日之后，支付宝的个人收款码可继续使用，享受包括提现免费等一系列现有服务。2022年3月1日起，支付宝的个人收款码可升级“个人经营收款码”，升级过程完全免费。升级后，原有的收钱免费、提现免费等权益将继续享有，还将会享有更高的“敢收敢赔”保障额度等权益。

此外，支付宝将结合用户的收款特征，对用户发出个人收款码升级邀请，在尊重用户选择的前提下，提供个人收款码升级服务。同时，用户原有个人收款码不停用、不关闭、功能不变。用户如果希望升级，也可在“商家服务”首页相关入口提交申请，升级完成后可享受同等待遇。

(责编：罗知之、吕骞)