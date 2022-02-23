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企业活下来并越活越好！两部门要求促进工业经济平稳增长 

2022年02月23日10:22 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （申佳平）据国家发展改革委消息，2月22日下午，国家发展改革委、工业和信息化部召开全系统促进工业经济平稳增长电视电话会议。会议要求把推动政策落地实施作为当前工作的重中之重，让企业活下来并越活越好。

“工业是国民经济的主体，工业稳则经济稳。”会议指出，要深刻认识到，促进工业经济平稳增长是稳定经济增长的关键抓手、是构建新发展格局的重要任务、是实现经济高质量发展的内在要求、是统筹发展和安全的战略举措。要清醒看到，当前外部环境更趋复杂严峻和不确定，叠加国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济运行特别是工业运行还面临一些不可忽视的问题和挑战。

会议要求，把推动政策落地实施作为当前工作的重中之重，趁热打铁、顺势而为，务求政策效应尽快显现出来。

一是着力服务市场主体。要切实落实财政税费、金融信贷、保供稳价等助企纾困政策，确保市场主体尽快享受政策红利，让企业活下来并越活越好。

二是着力扩大精准有效投资。要聚焦辐射范围广、拉动作用大、有利于优化结构的重点领域，合理引导资金流向，持续发挥投资关键作用，着力提振市场信心。

三是着力保持产业链供应链稳定。要紧盯重点领域和关键环节，突破瓶颈制约，培育长板产业，着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链。

四是着力加强风险监测和风险处置。要进一步压紧压实属地责任、细化实化工作要求，力争做到风险早发现、早报告、早研判、早处置，防止酿成“灰犀牛”和“黑天鹅”事件，切实保障产业链供应链稳定运行。

会议指出，各级发展改革部门、工业和信息化部门要加强沟通、密切配合，加强与自然资源、生态环境、金融等部门的协商协作，强化协同、同向发力，形成强大工作合力；要加大工业经济运行成绩和亮点的宣传力度，及时总结梳理好经验好做法，帮助企业解决问题和困难，不断增强企业的长远发展信心。

(责编：申佳平、吕骞)

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