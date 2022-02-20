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珠江流域完成“压咸补淡”应急补水调度 保障沿线城乡居民供水安全

2022年02月20日09:39 | 来源：人民网
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人民网北京2月20日电 （王仁宏）据水利部消息，截至2月19日，珠江流域“压咸补淡”应急补水圆满完成，有效压制了天文大潮带来的强咸潮影响，确保了对港对澳优质、足量原水供应，广州、东莞、珠海等地供水安全有效保障。

据悉，去冬以来珠江流域西江、东江来水持续偏少。元宵节期间珠江口适逢天文大潮，并遭遇6～7级东北风，咸潮上溯进一步加强，珠江三角洲部分城市取水口将受到严重影响。按照水利部部署，珠江防总办13日下达调度指令，启动珠江流域西江、东江压咸补淡应急补水，全力保障珠江三角洲城乡居民生活用水安全。

连日来，通过调度西江大藤峡水利枢纽、北江飞来峡水利枢纽和东江（剑潭）水利枢纽加大流量向下游补水，压制珠江口咸潮，确保了沿线城乡居民供水安全。

(责编：王仁宏、高雷)

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