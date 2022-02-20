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低温积雪致路面结冰 交通运输部门全力保通保畅

2022年02月20日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京2月20日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月19日（春运第34天），全国预计发送旅客3248万人次，其中铁路880万人次，公路2200万人次，水路45万人次，民航123万人次。全国高速公路预计流量2904.95万辆。

受近期低温雨雪天气影响，部分高速路面出现大面积积雪结冰现象。各地交通运输部门积极应对雨雪冰冻天气，护航广大司乘人员平安出行。

2月18日凌晨，甘肃省境内的乌玛高速康临、临合段出现积雪结冰，全线封闭。临夏高速各收费站人员清除积雪，做好疏导；各隧道站组织人员认真检查机电设施，充分储备铁锹、融雪剂、反光背心等应急物资，确保各类突发事件及时得当处置。

受连续降温和雨雪天气影响，浙江台州居民用电需求不断增大。为保证电煤、油品等重要民生物资海上运输畅通，台州海事局增设海上交管值班专台，加强与气象、海洋部门沟通，及时向电煤运输船舶等发布海况预警，确保重要民生物资船舶的运输安全。

张家口市公交集团冬奥车辆保障组，根据赛事车辆运行需求，制定了24小时工作制，分5个班轮替坚守岗位，解答驾驶员的疑难问题，确保冬奥会张家口赛区交通运行顺畅。

(责编：王连香、高雷)

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