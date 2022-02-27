人民网北京2月27日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局了解到，27日7时44分，我国在酒泉卫星发射中心采用长征四号丙遥三十运载火箭，成功发射陆地探测一号01组B星（L波段差分干涉合成孔径雷达卫星B星）。

陆地探测一号01组卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中首个立项的科研卫星工程，由A、B星组成。A星已于1月26日在酒泉卫星发射中心成功实施发射，目前正按计划开展在轨测试，卫星相关功能性能正常。B星入轨后，将单独开展在轨测试，再与A星进行编队测试。

陆地探测一号01组A、B双星技术状态基本相同，均配置L波段合成孔径雷达（SAR）载荷，在轨应用干涉测高和差分形变测量技术，可实现重轨干涉形变测量、双星编队干涉测高及单星成像等功能，完成地表形变测量、数字高程模型获取等主要观测任务，具有全天候、全天时、多模式、多极化等特点，支持和服务国土资源、地震、防灾减灾、基础地理信息获取、林业等应用需求，可形成重大灾害快速反应能力。

国家航天局负责该卫星工程组织管理、重大事项组织协调和发射许可审批，自然资源部为主用户单位，与应急管理部、民政部等用户部门负责应用系统建设和运行，中国资源卫星应用中心、中国科学院空天信息创新研究院负责地面系统建设和运行，航天科技集团上海航天技术研究院负责卫星系统和运载火箭系统抓总研制，中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施。

这是长征系列运载火箭第408次发射。

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