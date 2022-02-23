本报记者 吴秋余

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近年来，随着数字人民币试点的推进，相关应用产品和场景日益丰富，用户即使没有银行账户，也可以利用手机号等唯一身份标识开通数字钱包并使用数字人民币支付，满足了多样化的支付需求。未来数字人民币的使用场景将进一步深化，为实体经济和群众生活提供更便捷安全的服务。

碰一碰、扫码付……北京冬奥会、冬残奥会的场馆内，数字人民币支付成为金融服务的一大亮点，提升了消费者的支付体验。近年来，数字人民币逐渐走进人们的生活，这种全新的支付方式，将给日常支付活动带来哪些影响？又将给经济社会发展带来哪些积极作用？记者进行了调查。

带来更多支付选择，用户使用便捷又安全

2月4日，2022年北京冬奥会开幕式在国家体育场举行。当天在国家体育场的冬奥会特许商品售卖店，不少观众使用数字人民币购买“冰墩墩”。

“我没有VISA卡，正好之前下载了数字人民币手机应用，没想到在这里派上了大用场。”家住北京市海淀区的王女士说。

另一边，设于国家体育场内观众区的数字人民币服务台门庭若市。

“我一进体育场就奔这儿来了，想体验一下数字人民币硬钱包。”开幕式观众董先生是一位科技发烧友，他早就下载了数字人民币手机应用，并在服务台兑换了冬奥主题数字人民币硬钱包——“雪环”。

在中国银行工作人员的指导下，董先生通过“贴一贴”功能，将“雪环”绑定为软钱包的硬件子钱包，“这样就能在手机上查‘雪环’的余额了，挺方便”。

根据国际奥委会相关条例的规定，作为全球奥运合作伙伴，支付运营商VISA是2022年北京冬奥会和冬残奥会官方指定的独家支付服务供应商，具有排他性权益。也就是说，在冬奥会和冬残奥会竞赛场馆、开闭幕式场所、媒体村、冬奥村、训练区域等“红线”内区域，只能使用VISA和人民币现金（包括实物人民币和数字人民币）支付，无法使用微信和支付宝等移动支付工具。数字人民币与用户惯用的移动支付体验非常相似，使用数字人民币可以充分保障用户的消费需求和支付习惯。

“作为现金的一种形式，数字人民币是中国人民银行发行的主权货币，具有法偿性，所以不受上述限制，为习惯了移动支付的用户带来便利，也给外国友人带来更多支付选择。”招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼说。

中国人民银行数字货币研究所创新部总经理吕远介绍，冬奥会、冬残奥会期间，不论是中国居民还是外国来华友人均可在境内选用丰富的数字人民币产品，体验小额便民的移动支付。举办地“红线”内的商户及冬奥签约酒店、定点医院均支持使用数字人民币支付。在“红线”外，张贴了数字人民币标识的商户也可以很方便地受理数字人民币。

应用产品和场景日益丰富，提升支付体系效率与安全

冬奥会，只是数字人民币试点的一个缩影。经过数年努力，我国数字人民币试点已经形成“10+1”格局，包括深圳、苏州、雄安新区、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连10个试点地区及冬奥场景（北京、张家口）。

数据显示，截至去年底，数字人民币试点场景已超过808.51万个，交易金额达875.65亿元，试点有效验证了数字人民币业务技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性，增进了社会公众对数字人民币设计理念的理解。

今年初，数字人民币手机应用（试点版）在多个应用市场上架。随着数字人民币试点的推进，相关应用产品和场景也日益丰富，以本次冬奥会、冬残奥会场景为例，在使用数字人民币时，消费者既可选择使用“软钱包”数字人民币手机应用，也可以兑换数字人民币“硬钱包”。其中，“硬钱包”包括卡式硬钱包、手环硬钱包等形态，可匿名获取、使用，既安全、便捷，又充分保护个人隐私，能满足用户小额、匿名支付需求。数字人民币“硬钱包”使用简单方便，消费者可通过中国银行网点、硬钱包自助兑换机、定点酒店等渠道便捷地获取、开立数字人民币钱包。“软钱包”数字人民币手机应用则可在各主要应用市场下载获取，如果消费者只是进行日常小额消费，仅需手机号即可开立任意运营机构的数字人民币钱包。

数字人民币与目前常用的电子支付工具相比，既互补也有差异。“数字人民币可提高支付工具的多样性和通用性，有助于提升支付体系效率与安全。”吕远表示，虽然支付功能相似，但是数字人民币具有自己的特定优势：一是作为国家法定货币，是安全等级最高的资产；二是具有价值特征，可在不依赖银行账户的前提下进行价值转移，并支持离线交易，具有“支付即结算”特性；三是支持可控匿名，有利于保护个人隐私及用户信息安全。“我们支持各种支付方式协调发展，数字人民币将和传统电子支付工具长期并存。”吕远说。

助力数字经济发展，增强金融服务普惠性

“十四五”规划纲要提出，稳妥推进数字货币研发。“当前，数字经济正成为全球经济增长日益重要的驱动力。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，数字人民币的研发和应用，有利于满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济发展。

“研发数字人民币是助力数字经济发展的需要。”中国人民银行副行长范一飞表示，当前，以数字经济为代表的科技创新成为催生发展动能的重要驱动力，经济社会要实现高质量发展，客观上需要更为安全、通用、普惠的新型零售支付基础设施作为公共产品，进一步满足人民群众多样化的支付需求，并以此提升基础金融服务水平与效率，为构建新发展格局提供有力支撑。

对金融业来说，数字人民币有利于进一步降低公众获得金融服务的门槛，有效增强金融服务普惠性。

“数字人民币发行后，一些农村地区、偏远山区的群众即使没有银行账户，也可以通过数字钱包享受支付等金融服务，这有助于普惠金融的发展。对于没有国内银行账户的来华外国游客而言，他们可以通过开立数字钱包进行小额支付。”董希淼说，数字人民币以广义账户体系为基础、支持银行账户松耦合，这意味着用户即使没有银行账户，同样可以利用手机号等唯一身份标识开通数字钱包，使用数字人民币进行支付。

此外，数字人民币“支付即结算”、低成本特性也有利于企业及有关方面在享受支付便利的同时，提高资金周转效率，进一步降低支付成本。“数字人民币钱包设计便于线上线下全场景应用，满足用户多主体、多层次、多类别、多形态的差异化需求。”盘和林说。

人民银行表示，下一步将按照“十四五”规划纲要部署，继续稳妥推进数字人民币研发试点，进一步深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币，把数字人民币的研发试点落到服务实体经济和百姓生活上去，让更多企业、个人感受到数字人民币的价值，充分激发产业各方的积极性。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)