人民网记者杨曦

国家统计局日前公布的数据显示，1月份，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱，同比涨幅总体回落。

其中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市数为28个，比上月增加13个，连续两个月回调；二手住宅销售价格环比上涨的城市有10个，为近4个月以来首次突破个位数。

业界认为，政策层面的利好逐渐落地，市场企稳回暖，是促使房价改善的主要因素。随着市场交易复苏，预计后续市场基本面将有所趋好。

一线城市房价明显回暖

一线城市1月份房价数据。数据来源：国家统计局 制表：杨曦

数据显示，四个一线城市新建商品住宅销售价格环比由2022年12月份下降0.1%转为上涨0.6%。其中，北京、上海两地新建商品住宅销售价格涨幅分别为1.0%和0.6%，广州、深圳涨幅则均为0.5%。从二手住宅销售价格来看，四个一线城市的涨跌幅表现有所分化。北京、上海分别上涨0.5%和0.6%，但广州、深圳则分别下降0.2%和0.5%。

相关专家指出，从去年年末以来，一线城市房价的表现就优于70大中城市平均水平，体现出更加强劲的反弹动力。

西部证券发布的研报分析认为，在中央经济工作会议之后，监管层对于房地产的政策定位是“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。”房地产政策也出现了一些积极信号，从供给端来看，保障房建设是政策重心；融资端方面，央行于1月份下调政策利率，在一定程度上降低房贷成本；销售端方面，有三大动向值得注意，一是广州等地银行下调房贷利率，二是住建部出台《全国性商品房预售资金监管的意见》，三是部分城市下调首套房商贷首付比例。

二线城市房价走出低迷

二线城市1月份房价数据。数据来源：国家统计局 制表：杨曦

数据显示，二线城市新建商品住宅销售价格环比由2021年12月份下降0.3%转为上涨0.1%；二手住宅则环比下降0.2%，但降幅相比较上月收窄0.1个百分点。31个二线城市中，超过一半城市的新建商品住宅销售价格环比由跌转涨，一二线城市回暖步伐快于三线城市。

“当前已进入需求端托底政策密集出台周期。”首创证券分析师王嵩表示，近期地产政策端调整逐步向需求刺激方向传导，春节后已有重庆、赣州、菏泽等地下调商贷首付比例，郑州、浙江等地在人才落户、购房补贴等方面提升需求。随着基本面增速持续下降，地产宽松政策释放将逐步从供给端向需求端的路径传导，预计后续部分城市会跟进宽松政策，限购限贷的放开结合实际购房利率下调将有效提升购房者入市信心。

东兴证券分析师陈刚分析，近期已有多地出台了房贷政策的放松，稳定购房者预期已经成为当前市场的当务之急。预计后续将有更多销售压力较大的城市陆续出台稳定房价相关措施，逐步扭转销售端量价齐跌的局面。

三线城市房价降幅收窄

三线城市1月份房价数据。数据来源：国家统计局 制表：杨曦

三线城市来看，新建商品住宅和二手住宅销售价格继续呈现下降态势，环比分别下降0.2%和0.4%，但降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，新建商品住宅销售价格方面，湛江、襄阳、韶关、丹东等城市环比跌幅较大，二手住宅销售价格方面，牡丹江、北海、湛江等城市环比跌幅较大。

业内普遍认为，降幅收窄的背后，是去年下半年以来，多个三四线城市出台的楼市纾困新政。从中长期来看，房价企稳仍将是主流。

展望未来，回暖幅度仍需进一步观察。西部证券发布的研报分析，本轮多个城市需求端的放松政策仍然是在因城施策框架内做出的调整。假定本轮政策放松后，能有效拉动商品房销售增速，总体来看，商品房销售面积或能恢复至疫情前水平，特别是下半年，预计能明显高于去年同期。

万联证券分析师潘云娇认为，在“稳增长”的宏观背景下，当前房地产行业基本面持续驻底，边际改善政策持续，预计后续仍有较多利好政策值得期待。

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