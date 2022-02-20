2月17日，国家发改委联合多部门印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时在算力枢纽内进一步规划设立10个国家数据中心集群，具体承担大型、超大型数据中心建设，标志着“东数西算”工程正式启动。

受此消息影响，周五，“东数西算”板块涨幅居首，达10.23%。对此，分析人士普遍认为，“东数西算”将带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资，中长期利好IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给、土建工程等五大细分领域，并有望成为优势赛道。

IT设备制造 计算机设备需求将获较大提升

随着“东数西算”工程正式启动，作为受益之一的IT设备制造产业链成为市场关注的焦点之一。具体来看，“东数西算”中“数”指数据，“算”指算力，东数西算即将东部的数据传输到西部进行计算和处理，该工程对于计算机设备的需求成为重点。

华创证券认为，“东数西算”工程需要通过优化网络基础设施建设、加强数据中心和电力网一体化设计、引导技术创新形成云网融合，最终实现全国一体化大数据中心体系的总体建设。

接受《证券日报》记者采访的华辉创富投资总经理袁华明表示，快速发展的中国数字经济，带动了数据传输、存储和计算等基础设施领域建设需求，“东数西算”工程还有东西部区域经济协同发展和实现双碳节能目标的作用。当前稳增长窗口期兼具“补短板”和“促升级”作用的“东数西算”工程有望成为资金投入的重点方向。该领域内计算机设备需求会得到较大提升。

今年以来，计算机设备板块累计下跌7.65%，跑输同期上证指数（下跌4.09%），板块内有29只个股跑赢大盘，占比近四成。

袁华明认为，近期，多数新兴产业面临景气度下行和板块高估值调整压力，但是，包括计算机设备和软件开发在内的数字基建板块，或将成为未来一段时间的市场热点。

业绩方面，截至2月18日，板块内有43家上市公司发布了2021年业绩预告，有16家公司业绩预喜，占比近四成，其中，证通电子、新国都、正元智慧、华虹计通、维宏股份等5家公司预计2021年净利润增幅上限均超115%，业绩表现出色。

国泰君安提示，在关注利润增长的同时，科技公司还需要不断进行研发投入，打造护城河。需要企业仔细的权衡成长和盈利之间的关系，过度减少投入也会降低公司的核心竞争力。与传统行业相比，计算机是典型的科技行业，研发实力决定了未来的成长高度。

投资机会方面，民生证券表示，政策强力支持与机构仓位处于历史底部区域是计算机板块目前最重要的核心优势，关注数字经济的“中枢”（数字政府）、“大脑”（智能汽车与AI）、“根骨”(国产数字底座)、“血液”（金融IT）、“主脉”(云与SaaS)等方向。

信息通信

海内外科技巨头布局算力和流量

“东数西算”工程全面启动。国家发改委官微发布的消息显示，信息通信将是被带动发展的主要产业链之一。与此同时，资本市场作为信息驱动的市场，股价常常会对重大政策信息做出迅速反应。

历年来，重大政策消息对信息通信板块的走势有较为明显的影响。以5G为例，2019年10月31日，工信部宣布5G商用正式启动。随后同花顺信息通信指数呈现持续上涨态势。2019年10月31日至2020年3月11日，信息通信指数期间累计涨幅达15.63%，并创下2017年11月份以来新高。

那么，加快构建“东数西算”一体化算力体系，信息通信板块也将产生较大影响。据国家发展改革委高技术司负责同志介绍，要加强网络设施联通。加快打通东西部间数据直连通道，打造一批“东数西算”示范线路。优化通信网络结构，提升国家数据中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量。

国盛证券分析师宋嘉吉认为，结合当前全球科技发展趋势，海内外科技巨头纷纷加大投入，布局均指向算力和流量的确定性机会，将带动移动网络建设力度，以5G为代表的信息通信及相关产业链将持续受益。

同花顺数据显示，信息通信板块内部分个股已率先启动。截至2月18日，恒宝股份年内累计涨幅高达102.65%，位居A股市场涨幅榜第6名。此外，天喻信息、南凌科技、德生科技、纵横通信、中瓷电子、澄天伟业、东土科技、三旺通信、剑桥科技、深桑达A、星网锐捷、天邑股份等个股年内累计涨逾20%。

单从2月18日来看，创业板信息通信股立昂技术、南凌科技、光环新网、兆龙互连等个股涨逾10%。主板润建股份、鹏博士、长飞光纤、南京熊猫等个股涨逾5%。科创板仕佳光子、三旺通信等个股涨幅均超3%。

投资标的方面，“看好东数西算工程对IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动。”中信证券分析师黄亚元预计，通信板块作为“东数西算”工程的核心“底座”有望重点受益。目前相关运营商在中西部地区已经有较大规模的算力布局，且公有云和边缘云模式快速增长，有望持续提升经营效益。

基础软件 迎来快速、系统的变革

“东数西算”工程作为一项重要的数字基础设施建设，让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，更好为数字化发展赋能，在这一过程中，基础软件产业链将会持续受益，这也让该产业链成为市场关注的热点。

“本次‘东数西算’总体规划主要针对我国算力做出统筹规划布局，预计数字经济新基建有望持续落地，对于提供算力的企业而言，可加快实现云网协同并提升算力服务品质，降低网络电力等成本，规划算力资源更有针对性并提升资源使用效率；对于使用算力的企业而言，可享受更为便捷易用的算力服务、进一步降低上云用数成本并加快实现数字化转型。”国盛证券在研究报告中指出。

我国软件业收入保持良好发展。财信证券在其研究报告中指出， 2021年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，年内从业人员规模同比增长7.4%，工资总额同比增长15.0%。各细分领域中，软件产品收入增速小幅下滑，云计算、大数据服务、电子商务、集成电路设计等领域景气度良好。1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，预期到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%，软件和信息技术服务业规模达14万亿元。

市场表现来看，今年以来，软件开发板块出现较大回撤，期间累计下跌9.46%，跑输同期上证指数（下跌4.09%）。板块内有45只个股跑赢大盘，占比38.79%，具体来看，宝兰德累计涨幅居首位，为36.23%，天源迪科、京北方、南天信息、新点软件、数字政通、恒锋信息、汇金科技等个股期间累计涨幅也均逾20%。

截至2月18日，软件开发板块已有62家上市公司发布了2021年业绩预告，有31家公司业绩预喜，占比五成，其中，赢时胜、科大国创、嘉和美康、国华网安、广联达、拓维信息等6家公司预计2021年净利润增幅上限均超100%。

投资机会方面，金鼎资产董事长龙灏在接受《证券日报》记者采访时表示，“东数西算”工程将促进东西部在数据中心、云计算及大数据一体化的新型网络体系方面的协同联动合作，提升跨区域之间的网络传输通道布局，引导数据中心的集约化，规模化及绿色化的发展，而数据中心产业链长，投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群的建设有助带动上下产业链投资，同时推动区域平衡发展，东西部地区在土地，水、电与用能等资源方面均存在较大协同发展机遇，更有利于A股市场中软件开发等相关板块的上市公司。

绿色能源供给

低估值绿色电力现布局时机

日前，国家发展改革委高技术司负责人表示，实施“东数西算”工程，有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数据中心能源使用效率。加强数据中心和电力网一体化设计，推动可再生能源发电企业向数据中心供电；支持数据中心集群配套可再生能源电站；对落实“东数西算”成效突出的数据中心项目优先考虑能耗指标支持。

对此，接受《证券日报》记者采访的川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，“‘东数西算’工程的全面启动，是对数字经济发展又一重大利好，这使数字经济战略地位更上一个台阶，数字经济有望成为经济稳增长发展、高质量发展的重要引擎。此外，‘东数西算’工程的全面启动，叠加稳增长的政策基调，毫无疑问能够带动大量数字基础设施建设及相关产业的发展。‘东数西算’工程投资规模大，涉及行业广，对于传统基建、能源基建、信息通信等产业的发展均产生积极作用。其中，‘东数西算’工程将包括光电、光伏在内的绿色能源供给领域的需求机会，相关细分赛道未来发展潜力较大。”

巨泽投资董事长马澄表示，“从2月17日国家宣布‘东数西算’启动，并规划了10个国家数据中心集群的规划来看，再结合2021年3月份我国‘十四五’规划中所成立的‘国家九大能源基地’，可以清楚地看到，目前启动的8大国家算力枢纽节点选址除了京津冀、长三角、珠三角、成渝发达地区外，其余地点设在内蒙古、宁夏、甘肃、贵州，这些地区有着丰富的风能、光伏新能源，叠加数据的算力运营需要消费大量的电力。因此，这将进一步刺激风电、光伏的快速发展。”

可以看到，绿色电力板块上市公司盈利持续改善。同花顺数据显示，截至目前，有45家绿色电力板块上市公司披露了2021年年度业绩预告，18家公司业绩预喜，占比四成。其中，9家公司预计2021年全年净利润同比翻番。

值得一提的是，今年以来绿色电力板块回撤幅度近10%，当前板块动态估值27.71倍，该板块估值处于历史低位。其中，有32只概念股最新动态市盈率低于这一水平，占比近四成。

中睿合银研究总监杨子宜对记者表示，“‘东数西算’工程把电力负荷由东迁向西正好符合未来风电与光伏发电的地域特征，也更加有利于风光发电的消纳并且减少弃风弃光率，最终带来更大规模的风电光伏装机量。在绿色电力的投资机会方面，看好风光产业链中部分优质细分赛道，同时也看好具备量增价涨，行业集中和估值重塑逻辑的新能源电力运营商环节品种。”

土建工程 公司业绩呈稳定增长态势

“国家将‘东数西算’提高到比肩‘南水北调’‘西电东送’‘西气东输’等重大工程的地位，表明中央调配全国资源的强大决心，进一步树立了数字经济的战略地位。”华创证券表示。

圆融投资股票部高级研究员付泽正对《证券日报》记者说：“‘东数西算’将带动数字基础设施建设，包括服务器、通信设备、高效能数据中心等。当然作为数据中心的承载，随着数据中心工业园区的建设也会带动对土建工程领域的需求，为建筑装饰行业带来可观的业绩增量。”

今年以来，土建工程领域正呈现出政策红利集中释放、市场表现良好和行业集中度明显提升等三大特征，值得投资者关注。

首先，土建工程领域政策利好持续催化，基本面向好。自2021年年底中央经济工作会议定调“稳增长”以来，2022年1月份，各部委加紧落地相关政策，包括国家发改委加快重大项目审批、财政部监督专项债加快发行与资金调拨、央行鼓励商业银行加大对基建项目贷款等。进入2月份，全国多地开始加快推动前期储备项目落地工作，相关基建项目正快速推进，部分龙头公司业绩正加速改善。

“‘东数西算’工程产业链条长、投资规模大，仅算力枢纽和数据中心集群建设，预计每年的投资规模就可达到4000亿元，对土建工程领域必然带来一定量的新增业绩，在‘稳增长’基础上为土建工程领域再‘加把火’。”安爵资产董事长刘岩告诉《证券日报》记者。

其次，土建工程领域股票的市场表现十分突出。以申万一级建筑装饰行业为例，2022年以来，截至2月18日，建筑装饰行业指数涨幅为8.42%，大幅跑赢上证指数（跌幅4.09%）。在建筑装饰行业下的二级板块中，房屋建设板块期间涨幅最大，达到14.22%；工程咨询服务板块今年以来涨幅也达到11.64%；此外，基础建设板块涨幅为11.08%。

最后，土建工程领域的行业集中度较高，有利于行业健康发展。刘岩说：“土建工程领域近两年发展良好，除了‘稳增长’等政策持续加持外，最主要的逻辑还是行业集中度明显提高。随着‘东数西算’数字基建时代的到来，行业领军企业迎来了更好的发展契机。”

对于土建工程领域的投资机会，刘岩表示，“‘东数西算’概念正成为市场热点，不但有望助推土建工程领域股票市场表现持续走强，也从侧面进一步强化了‘稳增长、新基建’赛道的确定性。再从土建工程领域公司业绩看，近两年已逐步呈现稳定增长态势，可见在行业洗牌过程中，优秀企业的投资价值已开始显现。”（记者 赵子强 徐一鸣 姚尧 见习记者 任世碧 楚丽君）

(责编：王仁宏、陈键)